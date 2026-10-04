Nikola Bartunkova 2 - 0 Aryna Sabalenka: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





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La tenista checa Nikola Bartunkova ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la bielorrusa Aryna Sabalenka con un resultado de 6-4, 6-3 en 1 hora y 30 minutos. Durante el primer set, Nikola Bartunkova logró romper el servicio de Aryna Sabalenka en el primer juego, manteniendo su propio servicio a lo largo del set para cerrarlo con un marcador de 6-4. En el segundo set, Bartunkova nuevamente consiguió un break crucial en el tercer juego, consolidando su ventaja al mantener su servicio en los juegos subsiguientes y cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Bartunkova tuvo un 51% de efectividad en su primer servicio, ganando el 81% de los puntos con su primer saque y el 53% con su segundo saque. Además, logró 4 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



