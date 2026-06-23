Noruega 3 - 2 Senegal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Noruega 3 - 2 Senegal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

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Noruega ha ganado este lunes por 3-2 ante Senegal en un emocionante encuentro del Grupo I del Mundial, disputado en el MetLife Stadium. Los escandinavos se adelantaron al filo del descanso con un gol de Marcus Holmgren Pedersen en el minuto 43. Erling Haaland, el jugador más participativo en ataque, amplió la ventaja en el 48', pero Ismaila Sarr recortó distancias para Senegal en el 53'. Haaland volvió a marcar en el 58', consolidando la ventaja de Noruega. A pesar de la mayor posesión y remates de Senegal, Noruega se mantuvo firme, aunque Sarr anotó su segundo gol en el tiempo añadido (90+3'), dejando el marcador final en 3-2.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NORUEGA 3 - SENEGAL 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson (Marcus Holmgren Pedersen, min.13), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem (Leo Oestigard, min.84), David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes (Patrick Berg, min.46); Alexander Soerloth (Oscar Bobb, min.84), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, min.71).



SENEGAL: Edouard Mendy (Mory Diaw, min.63); Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly (Pape Sarr, min.72), Moussa Niakhate, Malick Diouf (Ismail Jakobs, min.54); Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye (Ibrahim Mbaye, min.54), Ismaila Sarr, Lamine Camara (Pathe Ciss, min.63), Sadio Mane, Nicolas Jackson.



--GOLES.

1-0, min.43: Marcus Holmgren Pedersen.

2-0, min.48: Erling Haaland (Martin Oedegaard) .

2-1, min.53: Ismaila Sarr (Sadio Mane) .

3-1, min.58: Erling Haaland (Patrick Berg) .

3-2, min.90(+3): Ismaila Sarr (Nicolas Jackson) .





--ÁRBITRO.

Wilton Sampaio, asistido en las bandas por Bruno Pires y Bruno Boschilia, en el VAR: Rodolpho Toski y Juan Lara. por parte de NORUEGA. por parte de SENEGAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

MetLife Stadium (80,663 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Noruega Senegal Goles 3 2 Remates Fuera 3 6 Remates 13 16 Pases Totales 223 221 Corners 5 4 Faltas 13 5 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 0 4 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 87 100 Ataques Peligrosos 32 60 Centros 14 27 Saques de Banda 16 19 Saques de Portería 10 4 Tratamientos 2 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 13 Paradas 2 3 Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 6 2 2 Clasificado Noruega 6 2 3 Tercero ¿? Senegal 0 2 4 Eliminado Irak 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal









-Últimos Resultados de Noruega.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway









-Últimos Resultados de Senegal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Próximos partidos de Noruega.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/06/2026 21:00 World Cup Grp. I Norway France









-Próximos partidos de Senegal.

