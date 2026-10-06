Novak Djokovic 1 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de octubre de 2026.





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Novak Djokovic se ha proclamado campeón del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 7-6, 0-1 (retirado) en un partido que duró 1 hora y 24 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - El set se mantuvo muy igualado, sin que ninguno de los jugadores lograra romper el servicio del otro. Ambos jugadores mantuvieron su servicio en cada juego, llevando el set a un desempate (tie-break). Djokovic ganó el tie-break 7-3, asegurando el primer set 7-6. - Estadísticas destacadas de Djokovic en el primer set: - 1st Serve Percentage: 53% - 1st Serve Points Won: 18 de 20 - 2nd Serve Points Won: 13 de 18 - Break Points Saved: 1 de 1 - Double Faults: 0 - Aces: 0 - **Set 2:** - El segundo set comenzó con Alex de Minaur manteniendo su servicio en el primer juego. Sin embargo, el partido se interrumpió y De Minaur se retiró, lo que llevó a Djokovic a ganar el partido. - Estadísticas destacadas de Djokovic en el segundo set: - No se registraron estadísticas adicionales debido al retiro de De Minaur. **Estadísticas generales del partido:** - **Novak Djokovic:** - Total Points Won: 47 - 1st Serve Percentage: 51% - 1st Serve Points Won: 18 de 20 - 2nd Serve Points Won: 14 de 19 - Double Faults: 0 - Aces: 0 - **Alex de Minaur:** - Total Points Won: 41 - 1st Serve Percentage: 69% - 1st Serve Points Won: 26 de 36 - 2nd Serve Points Won: 9 de 16 - Double Faults: 2 - Aces: 4--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



