Nuno Borges 1 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al portugués Nuno Borges por 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) en un tiempo de duración no especificado. En el primer set, Auger-Aliassime logró un break en el cuarto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Borges consiguió romper el servicio de Auger-Aliassime en el octavo juego, llevándose el set por 6-3. En el tercer y decisivo set, Auger-Aliassime volvió a romper el servicio de Borges en el octavo juego, asegurando la victoria con un 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 68% de efectividad en el primer servicio para Auger-Aliassime, quien ganó el 74% de los puntos jugados con su servicio. Además, Auger-Aliassime logró 9 aces y cometió 2 dobles faltas. Por su parte, Borges tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos jugados con su saque, y logró 5 aces sin cometer dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###