Oksana Selekhmeteva 2 - 0 Sinja Kraus: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.





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La tenista española Oksana Selekhmeteva ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la austriaca Sinja Kraus por 6-1, 7-5 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Oksana Selekhmeteva logró romper el servicio de su oponente en cuatro ocasiones, mientras que Sinja Kraus solo pudo hacerlo una vez. Selekhmeteva mantuvo su servicio en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios hasta el juego 7, cuando Selekhmeteva consiguió un break crucial para ponerse 4-3. Aunque Kraus recuperó el break en el juego 10, Selekhmeteva logró romper nuevamente el servicio de Kraus en el juego 11 y mantuvo su servicio para cerrar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Selekhmeteva tuvo un porcentaje de primer servicio del 54% y ganó el 63% de los puntos con su servicio. Además, cometió 10 dobles faltas y no logró ningún ace durante el partido.



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