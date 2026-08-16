Oleksandra Oliynykova 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por la vía rápida con un marcador de 6-1, 6-0 en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de Oleksandra Oliynykova en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-1. Andreeva mantuvo su servicio en todos sus juegos, mientras que Oliynykova solo pudo mantenerlo una vez. En el segundo set, Andreeva continuó su dominio al romper el servicio de Oliynykova en tres ocasiones. Andreeva no concedió ningún juego, logrando un contundente 6-0. En este set, Andreeva mantuvo su servicio en todos sus juegos, mientras que Oliynykova no pudo mantener el suyo en ninguna ocasión. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 65% de los puntos con su saque, mientras que Oleksandra Oliynykova tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó el 34% de los puntos con su saque.



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