Osasuna 1 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de noviembre de 2026.

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El Osasuna empató este sábado 1-1 contra el Athletic en el Estadio El Sadar, en un partido en el que los visitantes llevaron la iniciativa con un 60% de posesión y 11 remates. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta los minutos finales, fue testigo de la apertura del marcador por parte de Nico Williams en el minuto 85, quien fue el jugador más participativo en el ataque del equipo vasco. Sin embargo, cuando parecía que el Athletic se llevaría los tres puntos, Alejandro Catena igualó el marcador en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+1, asegurando un punto para los locales. A pesar de la revisión del VAR en el minuto 78, no se alteró ninguna decisión en el campo.

Con este resultado, el Athletic se mantiene en la séptima posición con 17 puntos, mientras que Osasuna, con 13 puntos, sigue en la decimosexta posición. A falta de 26 jornadas por disputar, ninguno de los equipos se encuentra en posiciones de descenso ni clasificados para competiciones europeas. El empate no altera significativamente la situación de ambos conjuntos en la tabla, manteniendo al Athletic en la lucha por posiciones europeas y al Osasuna tratando de alejarse de la zona baja. Ambos equipos han jugado el mismo número de partidos, por lo que no tienen encuentros pendientes que puedan influir en su posición actual en la clasificación.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: OSASUNA 1 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

OSASUNA: Aitor Fernandez; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.68), Moi Gomez (Iker Munoz, min.74), Raul Moro (Jonathan Dubasin, min.68), Lucas Torro, Ruben Garcia (Enrique Barja, min.81), Ante Budimir (Raul Garcia, min.80).ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Benat Gerenabarrena (Inigo Ruiz de Galarreta, min.65), Robert Navarro (Oihan Sancet, min.65), Alex Berenguer (Yeray Alvarez, min.90), Peio Canales (Benat Prados, min.87), Nico Williams (Johaneko Louis-Jean, min.87), Inaki Williams.

-GOLES

0-1, min.85: Nico Williams.1-1, min.90(+1): Alejandro Catena.

-ÁRBITRO

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra. Amonestó a Jon Moncayola (min.45+2), Ante Budimir (min.54), Iker Munoz (min.90+4), por parte de OSASUNA. Amonestó a Oihan Sancet (min.90+3), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.78: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.Min.78: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Estadio El Sadar (20,768 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Osasuna Athletic de Bilbao Goles 1 1 Remates Fuera 7 5 Remates 16 11 Pases Totales 336 545 Corners 6 4 Faltas 19 11 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 89 118 Ataques Peligrosos 45 40 Centros 17 12 Saques de Banda 11 20 Saques de Portería 6 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 21 Paradas 3 4 Contra Golpes 4 6

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 18 12 7 Permanencia Athletic Bilbao 16 11 16 Permanencia Osasuna 12 12 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 12

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna 21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna 26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao

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