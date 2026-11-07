Osasuna 1 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Osasuna empató este sábado 1-1 contra el Athletic en el Estadio El Sadar, en un partido en el que los visitantes llevaron la iniciativa con un 60% de posesión y 11 remates. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta los minutos finales, fue testigo de la apertura del marcador por parte de Nico Williams en el minuto 85, quien fue el jugador más participativo en el ataque del equipo vasco. Sin embargo, cuando parecía que el Athletic se llevaría los tres puntos, Alejandro Catena igualó el marcador en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+1, asegurando un punto para los locales. A pesar de la revisión del VAR en el minuto 78, no se alteró ninguna decisión en el campo.
Con este resultado, el Athletic se mantiene en la séptima posición con 17 puntos, mientras que Osasuna, con 13 puntos, sigue en la decimosexta posición. A falta de 26 jornadas por disputar, ninguno de los equipos se encuentra en posiciones de descenso ni clasificados para competiciones europeas. El empate no altera significativamente la situación de ambos conjuntos en la tabla, manteniendo al Athletic en la lucha por posiciones europeas y al Osasuna tratando de alejarse de la zona baja. Ambos equipos han jugado el mismo número de partidos, por lo que no tienen encuentros pendientes que puedan influir en su posición actual en la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: OSASUNA 1 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
OSASUNA: Aitor Fernandez; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.68), Moi Gomez (Iker Munoz, min.74), Raul Moro (Jonathan Dubasin, min.68), Lucas Torro, Ruben Garcia (Enrique Barja, min.81), Ante Budimir (Raul Garcia, min.80).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Benat Gerenabarrena (Inigo Ruiz de Galarreta, min.65), Robert Navarro (Oihan Sancet, min.65), Alex Berenguer (Yeray Alvarez, min.90), Peio Canales (Benat Prados, min.87), Nico Williams (Johaneko Louis-Jean, min.87), Inaki Williams.
-GOLES
0-1, min.85: Nico Williams.
1-1, min.90(+1): Alejandro Catena.
-ÁRBITRO
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra. Amonestó a Jon Moncayola (min.45+2), Ante Budimir (min.54), Iker Munoz (min.90+4), por parte de OSASUNA. Amonestó a Oihan Sancet (min.90+3), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.
-INCIDENCIAS VAR
Min.78: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.
Min.78: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Estadio El Sadar (20,768 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Osasuna
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 5
|Remates
| 16
| 11
|Pases Totales
| 336
| 545
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 19
| 11
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 89
| 118
|Ataques Peligrosos
| 45
| 40
|Centros
| 17
| 12
|Saques de Banda
| 11
| 20
|Saques de Portería
| 6
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 21
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 4
| 6
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 16
| 11
|16
| Permanencia
| Osasuna
| 12
| 12
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
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| Competición
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| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|30/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Osasuna
|21/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Athletic
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| Competición
| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|17/10/2026
| LaLiga
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| 0-0
| Athletic Bilbao
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