Osasuna 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.

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El Osasuna empató este viernes 1-1 contra el Betis en el Estadio El Sadar, en un partido donde ambos equipos mostraron un rendimiento equilibrado. Los visitantes se adelantaron temprano en el marcador con un gol de Abdessamad Ezzalzouli en el minuto 7, asistido por Héctor Bellerín. Sin embargo, el conjunto local igualó el marcador en el minuto 40 gracias a un penalti convertido por Ante Budimir, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. A lo largo del encuentro, Osasuna mostró una ligera superioridad en el ataque, con más remates y posesión de balón. A pesar de las oportunidades, ninguno de los dos equipos logró romper el empate en la segunda mitad.

Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición con 47 puntos, mientras que Osasuna sigue en la novena posición con 40 puntos. El empate no altera significativamente las posiciones de ambos equipos en la tabla, pero mantiene al Betis en la lucha por un puesto en la Europa League. El partido no tuvo expulsiones, pero sí varias tarjetas amarillas, reflejando la intensidad con la que se disputó el encuentro. Los béticos no lograron aumentar su ventaja sobre el Celta de Vigo, que tiene un partido menos, mientras que Osasuna sigue buscando escalar posiciones en la parte media de la tabla.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - REAL BETIS 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Juan Cruz, min.46), Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia (Raul Moro, min.72), Victor Munoz, Iker Munoz (Lucas Torro, min.90+3), Aimar Oroz (Enrique Barja, min.82), Ante Budimir (Raul Garcia, min.82).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Aitor Ruibal, min.46), Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Sergi Altimira (Nelson Deossa, min.74), Antony (Rodrigo Riquelme, min.46), Pablo Fornals (Giovani Lo Celso, min.74), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.



--GOLES.

0-1, min.7: Abdessamad Ezzalzouli (Hector Bellerin) .

1-1, min.40: Ante Budimir, de penalti.





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Alejandro Catena (min.35), Jorge Herrando (min.45), Juan Cruz (min.67), por parte del OSASUNA. Amonestó a Sergi Altimira (min.24), Hector Bellerin (min.30), Antony (min.39), Juan Hernandez (min.67), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.39: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.40: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Osasuna.



Min.65: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.66: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio El Sadar televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Real Betis Goles 1 1 Remates Fuera 2 2 Remates 12 8 Pases Totales 456 449 Corners 6 3 Faltas 14 11 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 6 3 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 112 90 Ataques Peligrosos 66 45 Centros 18 9 Saques de Banda 20 16 Saques de Portería 3 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 13 17 Paradas 2 3 Contra Golpes 7 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 30 9 Permanencia Osasuna 39 31 18 Descenso Mallorca 31 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis 05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/04/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Osasuna 26/04/2026 18:30 LaLiga Osasuna Sevilla 03/05/2026 19:00 LaLiga Osasuna Barcelona









-Próximos partidos del Betis.

