Osasuna 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Osasuna empató este viernes 1-1 contra el Betis en el Estadio El Sadar, en un partido donde ambos equipos mostraron un rendimiento equilibrado. Los visitantes se adelantaron temprano en el marcador con un gol de Abdessamad Ezzalzouli en el minuto 7, asistido por Héctor Bellerín. Sin embargo, el conjunto local igualó el marcador en el minuto 40 gracias a un penalti convertido por Ante Budimir, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. A lo largo del encuentro, Osasuna mostró una ligera superioridad en el ataque, con más remates y posesión de balón. A pesar de las oportunidades, ninguno de los dos equipos logró romper el empate en la segunda mitad.
Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición con 47 puntos, mientras que Osasuna sigue en la novena posición con 40 puntos. El empate no altera significativamente las posiciones de ambos equipos en la tabla, pero mantiene al Betis en la lucha por un puesto en la Europa League. El partido no tuvo expulsiones, pero sí varias tarjetas amarillas, reflejando la intensidad con la que se disputó el encuentro. Los béticos no lograron aumentar su ventaja sobre el Celta de Vigo, que tiene un partido menos, mientras que Osasuna sigue buscando escalar posiciones en la parte media de la tabla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - REAL BETIS 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Juan Cruz, min.46), Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia (Raul Moro, min.72), Victor Munoz, Iker Munoz (Lucas Torro, min.90+3), Aimar Oroz (Enrique Barja, min.82), Ante Budimir (Raul Garcia, min.82).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Aitor Ruibal, min.46), Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Sergi Altimira (Nelson Deossa, min.74), Antony (Rodrigo Riquelme, min.46), Pablo Fornals (Giovani Lo Celso, min.74), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
--GOLES.
0-1, min.7: Abdessamad Ezzalzouli (Hector Bellerin) .
1-1, min.40: Ante Budimir, de penalti.
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Alejandro Catena (min.35), Jorge Herrando (min.45), Juan Cruz (min.67), por parte del OSASUNA. Amonestó a Sergi Altimira (min.24), Hector Bellerin (min.30), Antony (min.39), Juan Hernandez (min.67), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.39: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.
Min.40: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Osasuna.
Min.65: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.
Min.66: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio El Sadar televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Real Betis
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 2
|Remates
| 12
| 8
|Pases Totales
| 456
| 449
|Corners
| 6
| 3
|Faltas
| 14
| 11
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 112
| 90
|Ataques Peligrosos
| 66
| 45
|Centros
| 18
| 9
|Saques de Banda
| 20
| 16
|Saques de Portería
| 3
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 13
| 17
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 7
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 39
| 31
|18
| Descenso
| Mallorca
| 31
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|19/10/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Betis
|05/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Betis
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/04/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Osasuna
|26/04/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Sevilla
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Barcelona
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/04/2026 21:30
| LaLiga
| Girona
| Betis
|24/04/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Real Madrid
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Real Oviedo