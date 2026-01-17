Osasuna 3 - 2 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 3 - 2 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Osasuna 3 - 2 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 17 enero 2026 20:32
Madrid, 17 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio El Sadar, Osasuna ha conseguido una victoria ajustada por 3-2 frente al Real Oviedo en un partido marcado por la intensidad y las oportunidades de gol de ambos equipos. El encuentro comenzó con un gol de Federico Vinas para el Oviedo al minuto 40, asistido por Haissem Hassan, pero Ante Budimir igualó el marcador para Osasuna justo antes del descanso. La segunda mitad vio a Alberto Reina adelantar de nuevo al Oviedo con un gol en el minuto 68, pero Budimir, con su segundo tanto de la noche, y un gol decisivo de Victor Munoz en el tiempo añadido, aseguraron los tres puntos para el equipo local. La expulsión de Alejandro Catena en el minuto 90+5 añadió dramatismo a los últimos momentos del partido. El VAR tuvo momentos clave sin alterar decisiones iniciales del árbitro, manteniendo la tensión en el juego. A pesar de una revisión por un posible gol para Osasuna y otra por un potencial penalti a favor del Real Oviedo, ninguna de estas incidencias resultó en un cambio en las decisiones arbitrales. Osasuna, con esta victoria, mejora su posición en la clasificación, aunque sigue en la lucha por asegurar su permanencia en la categoría, mientras que el Oviedo se mantiene en una situación complicada cerca del fondo de la tabla, destacando la necesidad de puntos en las jornadas venideras para evitar el descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OSASUNA 3 - OVIEDO 2 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando (Flavien Boyomo, min.73), Valentin Rosier (Enrique Barja, min.73); Lucas Torro (Iker Munoz, min.73), Victor Munoz, Aimar Oroz (Asier Osambela, min.90+4), Ruben Garcia, Moi Gomez (Raul Garcia, min.64), Ante Budimir.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado (Thiago Borbas, min.90+4), David Costas, Oier Luengo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo (Leander Dendoncker, min.71), Haissem Hassan (Luka Ilic, min.86), Santiago Colombatto (Nicolas Fonseca, min.71), Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

--GOLES.
0-1, min.40: Federico Vinas (Haissem Hassan) .
1-1, min.45: Ante Budimir (Javi Galan) .
1-2, min.68: Alberto Reina (Oier Luengo) .
2-2, min.76: Ante Budimir (Flavien Boyomo) .
3-2, min.90(+2): Victor Munoz.


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Raul Gonzalez y Oliver De La Fuente. Amonestó a Ruben Garcia (min.77), y, además expulsó con tarjeta roja Alejandro Catena (min.90+5), por parte del OSASUNA. Amonestó a Ilyas Chaira (min.22), David Costas (min.36), Kwasi Sibo (min.7), Nicolas Fonseca (min.85), por parte del OVIEDO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.42: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Osasuna.

Min.43: REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.

Min.81: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Real Oviedo.

Min.82: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Real Oviedo!


--ESTADIO.
Estadio El Sadar (20,651 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Osasuna Oviedo
Goles 3 2
Remates Fuera 8 6
Remates 18 14
Pases Totales 184 142
Corners 3 6
Faltas 13 15
Posesión 51% 49%
Tiros Bloqueados 5 2
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 1 4
Tarjetas Rojas 1 0
Asistencias 2 2
Ataques 40 35
Ataques Peligrosos 22 17
Centros 13 12
Saques de Banda 15 17
Saques de Portería 8 10
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 17 13
Paradas 4 2
Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 48 20
3 Champions Villarreal 41 18
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 34 20
6 Conference League Betis 29 19
16 Permanencia Osasuna 19 19
18 Descenso Valencia 17 19
19 Descenso Levante 14 19
20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/01/2026 14:00 LaLiga Rayo Osasuna
31/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Villarreal
08/02/2026 19:00 LaLiga Celta Osasuna




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/01/2026 16:15 LaLiga Barcelona Real Oviedo
31/01/2026 14:00 LaLiga Real Oviedo Girona
08/02/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Oviedo


