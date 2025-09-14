Osasuna 2 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Osasuna 2 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 14 septiembre 2025 20:28

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-0 al Rayo, con goles de Raúl García al minuto 15 e Iker Benito en el minuto 77, asistido por Jon Moncayola, consolidando una victoria importante para el equipo local. A pesar de la posesión dominante del Rayo con un 65% frente al 35% de Osasuna, el equipo local supo aprovechar sus oportunidades, reflejadas en el marcador y en la efectividad de sus ataques. El Rayo tuvo un gol anulado tras la intervención del VAR en el minuto 27, manteniendo el resultado a favor de Osasuna. El encuentro estuvo marcado por momentos intensos y decisiones críticas, incluida la revisión del VAR que anuló un gol para el Rayo, manteniendo la integridad del resultado para Osasuna. Las tarjetas amarillas se hicieron presentes, afectando a ambos equipos y reflejando la competitividad del partido. Con esta victoria, Osasuna suma tres puntos esenciales, mientras que el Rayo, a pesar de su esfuerzo y mayor posesión de balón, no logró concretar sus oportunidades en goles, destacando la actuación de ambos porteros que jugaron un papel crucial en el desarrollo del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OSASUNA 2 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones, Valentin Rosier; Victor Munoz (Ruben Garcia, min.60), Aimar Oroz (Iker Benito, min.71), Raul Garcia (Ante Budimir, min.60).

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune (Samuel Becerra, min.81), Luiz Felipe (Jozhua Vertrouwd, min.10), Pep Chavarria; Isi Palazon, Pathe Ciss, Unai Lopez (Alexandre Zurawski, min.65), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.65); Jorge de Frutos, Pedro Diaz (Oscar Trejo, min.81).

--GOLES.
1-0, min.15: Raul Garcia.
2-0, min.77: Iker Benito (Jon Moncayola) .


--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Aimar Oroz (min.24), Alejandro Catena (min.43), Abel Bretones (min.72), por parte del OSASUNA. Amonestó a Isi Palazon (min.43), Pathe Ciss (min.45+2), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.27: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Rayo.

Min.28: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.


--ESTADIO.
Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Osasuna Rayo Vallecano
Goles 2 0
Remates Fuera 1 7
Remates 9 18
Pases Totales 303 540
Corners 3 6
Faltas 11 6
Posesión 35% 65%
Tiros Bloqueados 2 6
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 66 116
Ataques Peligrosos 31 67
Centros 9 19
Saques de Banda 15 19
Saques de Portería 15 9
Tratamientos 2 1
Sustituciones 3 5
Tiros de Falta 7 12
Paradas 5 4
Contra Golpes 4 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Athletic Bilbao 9 4
3 Champions Getafe 9 4
4 Champions Villarreal 7 4
5 Europa League Barcelona 7 3
6 Conference League Espanyol 7 3
9 Permanencia Osasuna 6 4
14 Permanencia Rayo 4 4
18 Descenso Levante 1 4
19 Descenso Mallorca 1 3
20 Descenso Girona 1 4



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna
20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna
15/12/2023 LaLiga Osasuna 1-0 Rayo




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/09/2025 18:30 LaLiga Villarreal Osasuna
25/09/2025 19:30 LaLiga Osasuna Elche
28/09/2025 18:30 LaLiga Betis Osasuna




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Celta
24/09/2025 21:30 LaLiga Atlético Rayo
28/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Sevilla


Contador