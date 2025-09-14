Osasuna 2 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 14 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-0 al Rayo, con goles de Raúl García al minuto 15 e Iker Benito en el minuto 77, asistido por Jon Moncayola, consolidando una victoria importante para el equipo local. A pesar de la posesión dominante del Rayo con un 65% frente al 35% de Osasuna, el equipo local supo aprovechar sus oportunidades, reflejadas en el marcador y en la efectividad de sus ataques. El Rayo tuvo un gol anulado tras la intervención del VAR en el minuto 27, manteniendo el resultado a favor de Osasuna.
El encuentro estuvo marcado por momentos intensos y decisiones críticas, incluida la revisión del VAR que anuló un gol para el Rayo, manteniendo la integridad del resultado para Osasuna. Las tarjetas amarillas se hicieron presentes, afectando a ambos equipos y reflejando la competitividad del partido. Con esta victoria, Osasuna suma tres puntos esenciales, mientras que el Rayo, a pesar de su esfuerzo y mayor posesión de balón, no logró concretar sus oportunidades en goles, destacando la actuación de ambos porteros que jugaron un papel crucial en el desarrollo del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 2 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones, Valentin Rosier; Victor Munoz (Ruben Garcia, min.60), Aimar Oroz (Iker Benito, min.71), Raul Garcia (Ante Budimir, min.60).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune (Samuel Becerra, min.81), Luiz Felipe (Jozhua Vertrouwd, min.10), Pep Chavarria; Isi Palazon, Pathe Ciss, Unai Lopez (Alexandre Zurawski, min.65), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.65); Jorge de Frutos, Pedro Diaz (Oscar Trejo, min.81).
--GOLES.
1-0, min.15: Raul Garcia.
2-0, min.77: Iker Benito (Jon Moncayola) .
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Aimar Oroz (min.24), Alejandro Catena (min.43), Abel Bretones (min.72), por parte del OSASUNA. Amonestó a Isi Palazon (min.43), Pathe Ciss (min.45+2), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.27: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Rayo.
Min.28: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Rayo Vallecano
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 1
| 7
|Remates
| 9
| 18
|Pases Totales
| 303
| 540
|Corners
| 3
| 6
|Faltas
| 11
| 6
|Posesión
| 35%
| 65%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 6
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 66
| 116
|Ataques Peligrosos
| 31
| 67
|Centros
| 9
| 19
|Saques de Banda
| 15
| 19
|Saques de Portería
| 15
| 9
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 12
|Paradas
| 5
| 4
|Contra Golpes
| 4
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|3
| Champions
| Getafe
| 9
| 4
|4
| Champions
| Villarreal
| 7
| 4
|5
| Europa League
| Barcelona
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Espanyol
| 7
| 3
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 6
| 4
|14
| Permanencia
| Rayo
| 4
| 4
|18
| Descenso
| Levante
| 1
| 4
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|19/01/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-1
| Osasuna
|20/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Osasuna
|15/12/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Osasuna
|25/09/2025 19:30
| LaLiga
| Osasuna
| Elche
|28/09/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Osasuna
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/09/2025 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Celta
|24/09/2025 21:30
| LaLiga
| Atlético
| Rayo
|28/09/2025 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Sevilla