Osasuna 2 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-0 al Rayo, con goles de Raúl García al minuto 15 e Iker Benito en el minuto 77, asistido por Jon Moncayola, consolidando una victoria importante para el equipo local. A pesar de la posesión dominante del Rayo con un 65% frente al 35% de Osasuna, el equipo local supo aprovechar sus oportunidades, reflejadas en el marcador y en la efectividad de sus ataques. El Rayo tuvo un gol anulado tras la intervención del VAR en el minuto 27, manteniendo el resultado a favor de Osasuna. El encuentro estuvo marcado por momentos intensos y decisiones críticas, incluida la revisión del VAR que anuló un gol para el Rayo, manteniendo la integridad del resultado para Osasuna. Las tarjetas amarillas se hicieron presentes, afectando a ambos equipos y reflejando la competitividad del partido. Con esta victoria, Osasuna suma tres puntos esenciales, mientras que el Rayo, a pesar de su esfuerzo y mayor posesión de balón, no logró concretar sus oportunidades en goles, destacando la actuación de ambos porteros que jugaron un papel crucial en el desarrollo del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones, Valentin Rosier; Victor Munoz (Ruben Garcia, min.60), Aimar Oroz (Iker Benito, min.71), Raul Garcia (Ante Budimir, min.60).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune (Samuel Becerra, min.81), Luiz Felipe (Jozhua Vertrouwd, min.10), Pep Chavarria; Isi Palazon, Pathe Ciss, Unai Lopez (Alexandre Zurawski, min.65), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.65); Jorge de Frutos, Pedro Diaz (Oscar Trejo, min.81).



--GOLES.

1-0, min.15: Raul Garcia.

2-0, min.77: Iker Benito (Jon Moncayola) .





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Aimar Oroz (min.24), Alejandro Catena (min.43), Abel Bretones (min.72), por parte del OSASUNA. Amonestó a Isi Palazon (min.43), Pathe Ciss (min.45+2), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.27: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Rayo.



Min.28: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Rayo Vallecano Goles 2 0 Remates Fuera 1 7 Remates 9 18 Pases Totales 303 540 Corners 3 6 Faltas 11 6 Posesión 35% 65% Tiros Bloqueados 2 6 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 66 116 Ataques Peligrosos 31 67 Centros 9 19 Saques de Banda 15 19 Saques de Portería 15 9 Tratamientos 2 1 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 7 12 Paradas 5 4 Contra Golpes 4 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 4 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 9 Permanencia Osasuna 6 4 14 Permanencia Rayo 4 4 18 Descenso Levante 1 4 19 Descenso Mallorca 1 3 20 Descenso Girona 1 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna 20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna 15/12/2023 LaLiga Osasuna 1-0 Rayo









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/09/2025 18:30 LaLiga Villarreal Osasuna 25/09/2025 19:30 LaLiga Osasuna Elche 28/09/2025 18:30 LaLiga Betis Osasuna









-Próximos partidos del Rayo.

