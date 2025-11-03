Oviedo 0 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 3 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Nuevo Carlos Tartiere, el encuentro entre Oviedo y Osasuna concluyó con un empate sin goles, reflejando una disputa equilibrada en la que ambos equipos tuvieron oportunidades de abrir el marcador pero no lograron concretar. A pesar de la igualdad en el marcador, el Oviedo mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 52% frente al 48% de Osasuna, y ambos equipos igualaron en remates con 10 intentos cada uno, destacando la actuación de Aaron Escandell por parte del Oviedo y Sergio Herrera por Osasuna, quienes con sus intervenciones mantuvieron el empate. Las tarjetas amarillas fueron una constante, siendo Santiago Colombatto, Nacho Vidal y David Carmo amonestados por el Oviedo, mientras que Alejandro Catena recibió tarjeta por parte del Osasuna, manteniendo el juego limpio y sin expulsiones que alteraran el curso del encuentro. Este resultado deja al Oviedo en una situación complicada en la tabla, ubicándose en la decimonovena posición con 8 puntos, lo que los sitúa en la zona de descenso y aumenta la presión para los próximos encuentros. Por otro lado, Osasuna se posiciona en el decimoquinto lugar con 11 puntos, manteniéndose fuera de la zona de descenso pero aún necesitado de puntos para asegurar su permanencia en la categoría. Ambos equipos tendrán que mejorar su efectividad ofensiva en los próximos partidos para alejarse de las posiciones de riesgo y aspirar a una mejor clasificación en la competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.86); Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas (Pablo Agudin, min.82), Alberto Reina (Luka Ilic, min.82), Ilyas Chaira (Haissem Hassan, min.70), Jose Salomon Rondon.



OSASUNA: Sergio Herrera; Jon Moncayola, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Ruben Garcia (Aimar Oroz, min.70), Moi Gomez (Enrique Barja, min.85), Lucas Torro (Iker Munoz, min.18), Victor Munoz; Raul Garcia, Ante Budimir (Jorge Herrando, min.85).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Ruben Avalos y Javier Alberola. Amonestó a Santiago Colombatto (min.38), Nacho Vidal (min.55), David Carmo (min.63), por parte del OVIEDO. Amonestó a Alejandro Catena (min.25), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Osasuna Goles 0 0 Remates Fuera 5 5 Remates 10 10 Pases Totales 179 174 Corners 4 2 Faltas 17 17 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 40 42 Ataques Peligrosos 15 20 Centros 14 16 Saques de Banda 13 19 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 2 1 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 17 20 Paradas 5 2 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 15 Permanencia Osasuna 11 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 8 11 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/11/2025 14:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Oviedo 23/11/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Rayo 29/11/2025 21:00 LaLiga Atlético Real Oviedo









-Próximos partidos del Osasuna.

