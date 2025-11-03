Oviedo 0 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 0 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Oviedo 0 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 3 noviembre 2025 22:57

Madrid, 3 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Nuevo Carlos Tartiere, el encuentro entre Oviedo y Osasuna concluyó con un empate sin goles, reflejando una disputa equilibrada en la que ambos equipos tuvieron oportunidades de abrir el marcador pero no lograron concretar. A pesar de la igualdad en el marcador, el Oviedo mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 52% frente al 48% de Osasuna, y ambos equipos igualaron en remates con 10 intentos cada uno, destacando la actuación de Aaron Escandell por parte del Oviedo y Sergio Herrera por Osasuna, quienes con sus intervenciones mantuvieron el empate. Las tarjetas amarillas fueron una constante, siendo Santiago Colombatto, Nacho Vidal y David Carmo amonestados por el Oviedo, mientras que Alejandro Catena recibió tarjeta por parte del Osasuna, manteniendo el juego limpio y sin expulsiones que alteraran el curso del encuentro. Este resultado deja al Oviedo en una situación complicada en la tabla, ubicándose en la decimonovena posición con 8 puntos, lo que los sitúa en la zona de descenso y aumenta la presión para los próximos encuentros. Por otro lado, Osasuna se posiciona en el decimoquinto lugar con 11 puntos, manteniéndose fuera de la zona de descenso pero aún necesitado de puntos para asegurar su permanencia en la categoría. Ambos equipos tendrán que mejorar su efectividad ofensiva en los próximos partidos para alejarse de las posiciones de riesgo y aspirar a una mejor clasificación en la competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OVIEDO 0 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.86); Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas (Pablo Agudin, min.82), Alberto Reina (Luka Ilic, min.82), Ilyas Chaira (Haissem Hassan, min.70), Jose Salomon Rondon.

OSASUNA: Sergio Herrera; Jon Moncayola, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Ruben Garcia (Aimar Oroz, min.70), Moi Gomez (Enrique Barja, min.85), Lucas Torro (Iker Munoz, min.18), Victor Munoz; Raul Garcia, Ante Budimir (Jorge Herrando, min.85).

--GOLES.


--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Ruben Avalos y Javier Alberola. Amonestó a Santiago Colombatto (min.38), Nacho Vidal (min.55), David Carmo (min.63), por parte del OVIEDO. Amonestó a Alejandro Catena (min.25), por parte del OSASUNA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Oviedo Osasuna
Goles 0 0
Remates Fuera 5 5
Remates 10 10
Pases Totales 179 174
Corners 4 2
Faltas 17 17
Posesión 52% 48%
Tiros Bloqueados 3 0
Fueras de Juego 3 0
Tarjetas Amarillas 3 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 40 42
Ataques Peligrosos 15 20
Centros 14 16
Saques de Banda 13 19
Saques de Portería 3 8
Tratamientos 2 1
Sustituciones 4 4
Tiros de Falta 17 20
Paradas 5 2
Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 30 11
2 Champions Barcelona 25 11
3 Champions Villarreal 23 11
4 Champions Atlético 22 11
5 Europa League Betis 19 11
6 Conference League Espanyol 18 11
15 Permanencia Osasuna 11 11
18 Descenso Valencia 9 11
19 Descenso Real Oviedo 8 11
20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/11/2025 14:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Oviedo
23/11/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Rayo
29/11/2025 21:00 LaLiga Atlético Real Oviedo




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Osasuna
22/11/2025 18:30 LaLiga Osasuna Real Sociedad
29/11/2025 14:00 LaLiga Mallorca Osasuna


