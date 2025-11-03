Oviedo 0 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 3 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Nuevo Carlos Tartiere, el encuentro entre Oviedo y Osasuna concluyó con un empate sin goles, reflejando una disputa equilibrada en la que ambos equipos tuvieron oportunidades de abrir el marcador pero no lograron concretar. A pesar de la igualdad en el marcador, el Oviedo mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 52% frente al 48% de Osasuna, y ambos equipos igualaron en remates con 10 intentos cada uno, destacando la actuación de Aaron Escandell por parte del Oviedo y Sergio Herrera por Osasuna, quienes con sus intervenciones mantuvieron el empate. Las tarjetas amarillas fueron una constante, siendo Santiago Colombatto, Nacho Vidal y David Carmo amonestados por el Oviedo, mientras que Alejandro Catena recibió tarjeta por parte del Osasuna, manteniendo el juego limpio y sin expulsiones que alteraran el curso del encuentro.
Este resultado deja al Oviedo en una situación complicada en la tabla, ubicándose en la decimonovena posición con 8 puntos, lo que los sitúa en la zona de descenso y aumenta la presión para los próximos encuentros. Por otro lado, Osasuna se posiciona en el decimoquinto lugar con 11 puntos, manteniéndose fuera de la zona de descenso pero aún necesitado de puntos para asegurar su permanencia en la categoría. Ambos equipos tendrán que mejorar su efectividad ofensiva en los próximos partidos para alejarse de las posiciones de riesgo y aspirar a una mejor clasificación en la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 0 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.86); Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas (Pablo Agudin, min.82), Alberto Reina (Luka Ilic, min.82), Ilyas Chaira (Haissem Hassan, min.70), Jose Salomon Rondon.
OSASUNA: Sergio Herrera; Jon Moncayola, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Ruben Garcia (Aimar Oroz, min.70), Moi Gomez (Enrique Barja, min.85), Lucas Torro (Iker Munoz, min.18), Victor Munoz; Raul Garcia, Ante Budimir (Jorge Herrando, min.85).
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Ruben Avalos y Javier Alberola. Amonestó a Santiago Colombatto (min.38), Nacho Vidal (min.55), David Carmo (min.63), por parte del OVIEDO. Amonestó a Alejandro Catena (min.25), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Osasuna
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 5
|Remates
| 10
| 10
|Pases Totales
| 179
| 174
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 17
| 17
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 40
| 42
|Ataques Peligrosos
| 15
| 20
|Centros
| 14
| 16
|Saques de Banda
| 13
| 19
|Saques de Portería
| 3
| 8
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 17
| 20
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 11
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 14:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Oviedo
|23/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Rayo
|29/11/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Osasuna
|22/11/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Sociedad
|29/11/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Osasuna