Oviedo 1 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 0 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

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El Real Oviedo ha ganado este lunes por 1-0 al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, disputado en el Nuevo Carlos Tartiere. El equipo local aprovechó su dominio en la posesión y un gol de Federico Viñas en el minuto 32, asistido por Alberto Reina, para llevarse los tres puntos. El Sevilla sufrió un revés significativo con la expulsión de Tanguy Nianzou en el minuto 38, lo que condicionó el resto del encuentro. A pesar de tener más remates, el conjunto visitante no logró concretar sus oportunidades. Con este resultado, el Oviedo sigue en la lucha por evitar el descenso, mientras que el Sevilla se mantiene cerca de los puestos peligrosos.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Nianzou, que dejó al Sevilla con diez hombres durante más de una hora, lo que permitió al Oviedo controlar el juego con una posesión del 70%. A pesar de los intentos del Sevilla, que tuvo más remates fuera (7) y corners (9), no pudieron superar la defensa del Oviedo. Federico Viñas fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local, destacándose con su gol y constante presión sobre la defensa rival. Con esta victoria, el Oviedo suma 27 puntos, manteniéndose en la última posición pero acortando distancias con el Levante, que está tres puntos por encima. El Sevilla, con 31 puntos, sigue en una posición comprometida, solo dos puntos por encima del descenso.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - SEVILLA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.85); Kwasi Sibo (Santiago Colombatto, min.59), Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira, Alberto Reina (Santi Cazorla, min.72), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.72), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.59).



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Andres Castrin, min.46), Tanguy Nianzou, Kike Salas, Oso (Gabriel Suazo, min.73); Batista Mendy (Isaac Romero, min.72), Nemanja Gudelj, Juanlu Sanchez, Djibril Sow (Manu Bueno, min.46), Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.80), Akor Adams.



--GOLES.

1-0, min.32: Federico Vinas (Alberto Reina) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Federico Vinas (min.13), Javi Lopez (min.53), Nicolas Fonseca (min.89), Eric Bailly (min.90), Ilyas Chaira (min.90+2), por parte del OVIEDO. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.43), Kike Salas (min.54), Manu Bueno (min.69), y, además expulsó con tarjeta roja Tanguy Nianzou (min.38), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.15: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.



Min.16: VAR CHECK OVER - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.39: ÁRBITRO - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Sevilla.



Min.40: TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta otorgada a Tanguy Nianzou del Sevilla.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Sevilla Goles 1 0 Remates Fuera 2 7 Remates 7 9 Pases Totales 504 207 Corners 5 9 Faltas 11 12 Posesión 70% 30% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 5 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 97 92 Ataques Peligrosos 42 36 Centros 17 11 Saques de Banda 20 23 Saques de Portería 9 7 Tratamientos 2 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 13 Paradas 0 3 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 17 Permanencia Sevilla 31 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/04/2026 18:30 LaLiga Celta Real Oviedo 22/04/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Villarreal 26/04/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Elche









-Próximos partidos del Sevilla.

