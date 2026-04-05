Oviedo 1 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 0 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Oviedo ha ganado este lunes por 1-0 al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, disputado en el Nuevo Carlos Tartiere. El equipo local aprovechó su dominio en la posesión y un gol de Federico Viñas en el minuto 32, asistido por Alberto Reina, para llevarse los tres puntos. El Sevilla sufrió un revés significativo con la expulsión de Tanguy Nianzou en el minuto 38, lo que condicionó el resto del encuentro. A pesar de tener más remates, el conjunto visitante no logró concretar sus oportunidades. Con este resultado, el Oviedo sigue en la lucha por evitar el descenso, mientras que el Sevilla se mantiene cerca de los puestos peligrosos.
El partido estuvo marcado por la expulsión de Nianzou, que dejó al Sevilla con diez hombres durante más de una hora, lo que permitió al Oviedo controlar el juego con una posesión del 70%. A pesar de los intentos del Sevilla, que tuvo más remates fuera (7) y corners (9), no pudieron superar la defensa del Oviedo. Federico Viñas fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local, destacándose con su gol y constante presión sobre la defensa rival. Con esta victoria, el Oviedo suma 27 puntos, manteniéndose en la última posición pero acortando distancias con el Levante, que está tres puntos por encima. El Sevilla, con 31 puntos, sigue en una posición comprometida, solo dos puntos por encima del descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 1 - SEVILLA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.85); Kwasi Sibo (Santiago Colombatto, min.59), Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira, Alberto Reina (Santi Cazorla, min.72), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.72), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.59).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Andres Castrin, min.46), Tanguy Nianzou, Kike Salas, Oso (Gabriel Suazo, min.73); Batista Mendy (Isaac Romero, min.72), Nemanja Gudelj, Juanlu Sanchez, Djibril Sow (Manu Bueno, min.46), Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.80), Akor Adams.
--GOLES.
1-0, min.32: Federico Vinas (Alberto Reina) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Federico Vinas (min.13), Javi Lopez (min.53), Nicolas Fonseca (min.89), Eric Bailly (min.90), Ilyas Chaira (min.90+2), por parte del OVIEDO. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.43), Kike Salas (min.54), Manu Bueno (min.69), y, además expulsó con tarjeta roja Tanguy Nianzou (min.38), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.15: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.
Min.16: VAR CHECK OVER - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.39: ÁRBITRO - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Sevilla.
Min.40: TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta otorgada a Tanguy Nianzou del Sevilla.
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Sevilla
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 7
|Remates
| 7
| 9
|Pases Totales
| 504
| 207
|Corners
| 5
| 9
|Faltas
| 11
| 12
|Posesión
| 70%
| 30%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 97
| 92
|Ataques Peligrosos
| 42
| 36
|Centros
| 17
| 11
|Saques de Banda
| 20
| 23
|Saques de Portería
| 9
| 7
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 13
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 31
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/04/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Real Oviedo
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Villarreal
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Elche
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/04/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Atlético
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Sevilla
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Sevilla