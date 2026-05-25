Pablo Carreno Busta 3 - 0 Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.





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El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Jiri Lehecka por 6-3, 7-6, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Pablo Carreno Busta logró dos 'breaks' cruciales para imponerse 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 'tie-break', donde Carreno Busta se impuso 7-6. En el tercer set, Carreno Busta rompió el servicio de Lehecka en varias ocasiones, finalizando el set 6-3. Carreno Busta no concedió ningún set, destacando su efectividad en el saque con un 1st Serve Percentage de 63% y ganando el 58% de los puntos totales jugados.



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