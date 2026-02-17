Pablo Carreno Busta 1 - 2 Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.





El tenista francés Quentin Halys ha avanzado a los octavos de final del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al tenista español Pablo Carreno Busta con un resultado de (4-6, 7-5, 6-3) en un total de 151 minutos. Este encuentro correspondía a los dieciseisavos de final del torneo. En el primer set, ambos jugadores mostraron un fuerte servicio, pero fue Pablo Carreno Busta quien logró un quiebre crucial que le permitió tomar la delantera y cerrar el set a su favor. Sin embargo, Quentin Halys revirtió la situación en el segundo set, manteniendo su servicio y logrando un quiebre decisivo para igualar el partido. En el tercer y definitivo set, Halys demostró su superioridad al conseguir dos quiebres y sellar su victoria, avanzando así a la siguiente ronda del torneo. A lo largo del partido, Quentin Halys destacó por su potente servicio, logrando un total de 14 aces y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio. Por otro lado, Pablo Carreno Busta, a pesar de su esfuerzo y habilidad para mantenerse competitivo durante el encuentro, no pudo contrarrestar la efectividad de Halys en los momentos clave del partido.



