Pablo Carreno Busta 1 - 2 Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de agosto de 2026.





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El tenista francés Valentin Royer ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 1-6, 7-5, 6-2 en 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Pablo Carreno Busta dominó con un contundente 6-1, logrando tres quiebres de servicio (breaks) y sin ceder su saque. En el segundo set, Royer se recuperó, logrando un break crucial en el undécimo juego para llevarse el set 7-5. En el tercer set, Royer continuó con su buen rendimiento, rompiendo el servicio de Carreno Busta en dos ocasiones para cerrar el set 6-2. A lo largo del partido, Royer logró 4 aces y cometió 7 dobles faltas, mientras que Carreno Busta hizo 4 aces y 4 dobles faltas.



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