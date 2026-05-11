Pablo Llamas Ruiz 1 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pablo Llamas Ruiz por 3-6, 6-4, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 10 minutos. En el primer set, Pablo Llamas Ruiz logró dos 'breaks', mientras que Medvedev no consiguió romper el servicio de su rival, lo que llevó a Llamas Ruiz a ganar el set 6-3. En el segundo set, Medvedev rompió el servicio de Llamas Ruiz una vez, lo que fue suficiente para cerrar el set 6-4. En el tercer set, Medvedev mostró su dominio rompiendo el servicio de Llamas Ruiz tres veces, llevándose el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Medvedev tuvo un 1st Serve Percentage del 66% y ganó el 53% de los puntos totales, mientras que Llamas Ruiz tuvo un 1st Serve Percentage del 74% y ganó el 47% de los puntos totales.



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