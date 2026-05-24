Pablo Llamas Ruiz 1 - 3 Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.





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El tenista argentino Thiago Agustin Tirante ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6, 6-7, 6-0 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 28 minutos. **Resumen de los sets:** - **Set 1:** Thiago Agustin Tirante ganó 6-3, logrando un break crucial en el octavo juego para tomar ventaja y cerrar el set. - **Set 2:** El set fue muy disputado, llegando a un tiebreak que Tirante ganó 8-6, después de que ambos jugadores intercambiaran breaks en los últimos juegos. - **Set 3:** Pablo Llamas Ruiz se llevó el set 7-6, ganando el tiebreak 7-5, en un set marcado por múltiples breaks de ambos jugadores. - **Set 4:** Tirante dominó completamente, ganando 6-0 sin ceder juegos, asegurando su victoria por la vía rápida en este set. **Estadísticas destacadas:** - **Thiago Agustin Tirante:** Logró un 55% de efectividad en su primer servicio y ganó el 74% de los puntos jugados con su servicio. - **Pablo Llamas Ruiz:** Alcanzó un 78% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó el 64% de los puntos jugados con su servicio.



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