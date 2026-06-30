Pablo Llamas Ruiz 0 - 3 Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Zachary Svajda ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al español Pablo Llamas Ruiz por 6-1, 6-2, 6-4 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Zachary Svajda logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Pablo Llamas Ruiz en los juegos 4 y 6, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Svajda continuó con su dominio, consiguiendo tres 'breaks' en los juegos 1, 3 y 5, cerrando el set con un 6-2. En el tercer set, Svajda rompió el servicio de Llamas Ruiz en el juego 3 y mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de servicio, Zachary Svajda tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 37% de los puntos con su primer saque y el 17% con su segundo saque. Además, Svajda no cometió dobles faltas durante el partido y logró un total de 6 aces.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



