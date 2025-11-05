Pafos FC 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
En un encuentro disputado en el Alphamega Stadium, el Pafos FC logró una victoria por la mínima diferencia de 1-0 frente al Villareal, marcador que se definió en la segunda mitad del partido. El único gol del encuentro llegó en el minuto 47, obra de Derrick Luckassen, quien convirtió tras una asistencia de Ken Sema, marcando así el ritmo del encuentro. A pesar de la posesión dominante del Villareal, con un 59% frente al 41% del Pafos FC, y una clara superioridad en remates, 18 contra 5 del equipo local, no lograron materializar las oportunidades en goles, evidenciando la eficacia defensiva del Pafos FC y la actuación destacada de su portero, Neophytos Michael, quien realizó paradas clave.
El árbitro Sven Jablonski tuvo que intervenir en varias ocasiones, amonestando a Derrick Luckassen del Pafos FC y a Renato Veiga y Pape Gueye del Villareal, manteniendo el control del partido sin necesidad de recurrir al VAR para decisiones cruciales. A pesar de los esfuerzos del Villareal por igualar el marcador, incluyendo cambios tácticos y sustituciones que buscaban revitalizar su ataque, el Pafos FC se mantuvo firme, asegurando una victoria que les suma tres puntos importantes, aunque aún se encuentran en la parte baja de la tabla, dejando al Villareal aún más rezagado con solo un punto tras cuatro jornadas.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: PAFOS FC 1 - VILLAREAL 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
PAFOS FC: Neophytos Michael; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar, Ken Sema (Kostas Pileas, min.72); Mislav Orsic (Jaja, min.78), Ivan Sunjic, Pepe (Anderson Silva, min.78), Quina (Bruno Langa, min.87), Vlad Dragomir.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfonso Pedraza, min.64); Nicolas Pepe, Pape Gueye, Daniel Parejo (Santi Comesana, min.64), Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.56); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.64), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.56).
--GOLES.
1-0, min.47: Derrick Luckassen (Ken Sema) .
--ÁRBITRO.
Sven Jablonski, asistido en las bandas por Eduard Beitinger y Lasse Koslowski, en el VAR: Soeren Storks y Johann Pfeifer. Amonestó a Derrick Luckassen (min.70), por parte del PAFOS FC. Amonestó a Renato Veiga (min.77), Pape Gueye (min.90), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Alphamega Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Pafos FC
| Villareal
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 9
|Remates
| 5
| 18
|Pases Totales
| 243
| 284
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 12
| 13
|Posesión
| 41%
| 59%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 60
| 144
|Ataques Peligrosos
| 24
| 90
|Centros
| 8
| 22
|Saques de Banda
| 18
| 18
|Saques de Portería
| 12
| 4
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 13
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|4
| Inter
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 4
|6
| Liverpool
| 9
| 4
|7
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|8
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|9
| Manchester City
| 7
| 3
|10
| Sporting CP
| 7
| 4
|11
| Newcastle United
| 6
| 3
|12
| Barcelona
| 6
| 3
|13
| Chelsea
| 6
| 3
|14
| Atlético
| 6
| 4
|15
| Qarabag FK
| 6
| 3
|16
| Galatasaray
| 6
| 3
|17
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|18
| Monaco
| 5
| 4
|19
| Pafos FC
| 5
| 4
|20
| Atalanta
| 4
| 3
|21
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|22
| SSC Napoli
| 4
| 4
|23
| Marseille
| 3
| 3
|24
| Juventus
| 3
| 4
|25
| Brujas
| 3
| 3
|26
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|27
| Union St.Gilloise
| 3
| 4
|28
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|29
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|30
| Slavia Prague
| 2
| 4
|31
| Olympiacos
| 2
| 4
|32
| Villarreal
| 1
| 4
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Pafos FC.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|21/10/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-0
| Pafos FC
|30/09/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-5
| Bayern Munich
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
-Próximos partidos del Pafos FC.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/11/2025 18:45
| Champions
| Pafos FC
| Monaco
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Juventus
| Pafos FC
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Chelsea
| Pafos FC
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Villarreal
|22/11/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Mallorca
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Villarreal