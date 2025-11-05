Pafos FC 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Pafos FC 1 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Pafos FC 1 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 5 noviembre 2025 20:39

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Alphamega Stadium, el Pafos FC logró una victoria por la mínima diferencia de 1-0 frente al Villareal, marcador que se definió en la segunda mitad del partido. El único gol del encuentro llegó en el minuto 47, obra de Derrick Luckassen, quien convirtió tras una asistencia de Ken Sema, marcando así el ritmo del encuentro. A pesar de la posesión dominante del Villareal, con un 59% frente al 41% del Pafos FC, y una clara superioridad en remates, 18 contra 5 del equipo local, no lograron materializar las oportunidades en goles, evidenciando la eficacia defensiva del Pafos FC y la actuación destacada de su portero, Neophytos Michael, quien realizó paradas clave. El árbitro Sven Jablonski tuvo que intervenir en varias ocasiones, amonestando a Derrick Luckassen del Pafos FC y a Renato Veiga y Pape Gueye del Villareal, manteniendo el control del partido sin necesidad de recurrir al VAR para decisiones cruciales. A pesar de los esfuerzos del Villareal por igualar el marcador, incluyendo cambios tácticos y sustituciones que buscaban revitalizar su ataque, el Pafos FC se mantuvo firme, asegurando una victoria que les suma tres puntos importantes, aunque aún se encuentran en la parte baja de la tabla, dejando al Villareal aún más rezagado con solo un punto tras cuatro jornadas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PAFOS FC 1 - VILLAREAL 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
PAFOS FC: Neophytos Michael; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar, Ken Sema (Kostas Pileas, min.72); Mislav Orsic (Jaja, min.78), Ivan Sunjic, Pepe (Anderson Silva, min.78), Quina (Bruno Langa, min.87), Vlad Dragomir.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfonso Pedraza, min.64); Nicolas Pepe, Pape Gueye, Daniel Parejo (Santi Comesana, min.64), Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.56); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.64), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.56).

--GOLES.
1-0, min.47: Derrick Luckassen (Ken Sema) .


--ÁRBITRO.
Sven Jablonski, asistido en las bandas por Eduard Beitinger y Lasse Koslowski, en el VAR: Soeren Storks y Johann Pfeifer. Amonestó a Derrick Luckassen (min.70), por parte del PAFOS FC. Amonestó a Renato Veiga (min.77), Pape Gueye (min.90), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Alphamega Stadium

-Estadísticas del partido.



Estadística Pafos FC Villareal
Goles 1 0
Remates Fuera 3 9
Remates 5 18
Pases Totales 243 284
Corners 2 3
Faltas 12 13
Posesión 41% 59%
Tiros Bloqueados 0 4
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 60 144
Ataques Peligrosos 24 90
Centros 8 22
Saques de Banda 18 18
Saques de Portería 12 4
Tratamientos 3 0
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 14 13
Paradas 5 1
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Paris Saint-Germain 9 4
4 Inter 9 3
5 Real Madrid 9 4
6 Liverpool 9 4
7 Tottenham Hotspur 8 4
8 Borussia Dortmund 7 3
9 Manchester City 7 3
10 Sporting CP 7 4
11 Newcastle United 6 3
12 Barcelona 6 3
13 Chelsea 6 3
14 Atlético 6 4
15 Qarabag FK 6 3
16 Galatasaray 6 3
17 PSV Eindhoven 5 4
18 Monaco 5 4
19 Pafos FC 5 4
20 Atalanta 4 3
21 Eintracht Frankfurt 4 4
22 SSC Napoli 4 4
23 Marseille 3 3
24 Juventus 3 4
25 Brujas 3 3
26 Athletic Bilbao 3 3
27 Union St.Gilloise 3 4
28 Bodoe/Glimt 2 4
29 Bayer Leverkusen 2 3
30 Slavia Prague 2 4
31 Olympiacos 2 4
32 Villarreal 1 4
33 FC Koebenhavn 1 4
34 Kairat Almaty 1 3
35 Benfica 0 3
36 Ajax 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal




-Últimos Resultados del Pafos FC.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal
21/10/2025 Champions Kairat Almaty 0-0 Pafos FC
30/09/2025 Champions Pafos FC 1-5 Bayern Munich
17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis




-Próximos partidos del Pafos FC.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/11/2025 18:45 Champions Pafos FC Monaco
10/12/2025 21:00 Champions Juventus Pafos FC
21/01/2026 21:00 Champions Chelsea Pafos FC




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Villarreal
22/11/2025 21:00 LaLiga Villarreal Mallorca
25/11/2025 21:00 Champions Borussia Dortmund Villarreal


