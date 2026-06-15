Países Bajos 2 - 2 Japón | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Países Bajos 2 - 2 Japón: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Países Bajos y Japón empataron este domingo 2-2 en un partido disputado en el AT&T Stadium, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Los neerlandeses, que llevaron la iniciativa con un 60% de posesión y más remates totales, se adelantaron en el marcador con un gol de Virgil van Dijk en el minuto 50, asistido por Ryan Gravenberch. Sin embargo, Japón igualó rápidamente con un tanto de Keito Nakamura en el 57, tras una asistencia de Takefusa Kubo. Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos en el 64, nuevamente con Gravenberch como asistente, pero Daichi Kamada selló el empate definitivo en el 88, asistido por Koki Ogawa. A pesar de las amonestaciones recibidas por Países Bajos, el partido se mantuvo sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PAÍSES BAJOS 2 - JAPÓN 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch (Nathan Ake, min.81), Tijjani Reijnders (Quinten Timber, min.70), Frenkie de Jong; Crysencio Summerville (Teun Koopmeiners, min.70), Donyell Malen (Memphis Depay, min.70), Cody Gakpo (Brian Brobbey, min.84).



JAPÓN: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe (Takehiro Tomiyasu, min.75), Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, min.75), Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Takefusa Kubo (Koki Ogawa, min.75), Daizen Maeda (Junya Ito, min.66), Ayase Ueda (Kento Shiogai, min.84).



--GOLES.

1-0, min.50: Virgil van Dijk (Ryan Gravenberch) .

1-1, min.57: Keito Nakamura (Takefusa Kubo) .

2-1, min.64: Crysencio Summerville (Ryan Gravenberch) .

2-2, min.88: Daichi Kamada (Koki Ogawa) .





--ÁRBITRO.

Ismail Elfath, asistido en las bandas por Corey Parker y Kyle Atkins, en el VAR: Armando Villarreal y Rodolpho Toski. Amonestó a Crysencio Summerville (min.61), Memphis Depay (min.83), Micky van de Ven (min.90+1), por parte de PAÍSES BAJOS. por parte de JAPÓN.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

AT&T Stadium (69.285 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Países Bajos Japón Goles 2 2 Remates Fuera 4 6 Remates 10 9 Pases Totales 519 347 Corners 5 4 Faltas 7 7 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 0 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 107 75 Ataques Peligrosos 57 39 Centros 20 24 Saques de Banda 21 19 Saques de Portería 9 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 7 8 Paradas 1 4 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Japón 1 1 2 Clasificado Países Bajos 1 1 3 Tercero ¿? Suecia 0 0 4 Eliminado Túnez 0 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan









-Últimos Resultados de Países Bajos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan









-Últimos Resultados de Japón.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan









-Próximos partidos de Países Bajos.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/06/2026 19:00 World Cup Grp. F Netherlands Sweden 26/06/2026 01:00 World Cup Grp. F Tunisia Netherlands









-Próximos partidos de Japón.

