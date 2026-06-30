Países Bajos 1 (2)-(3) 1 Marruecos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Países Bajos 1 - 1 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 30 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El equipo de Marruecos ha eliminado este martes a Países Bajos en un emocionante encuentro de octavos de final del Mundial 2026, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y ganar 3-2 en la tanda de penaltis. En el Monterrey Stadium, Países Bajos abrió el marcador en el minuto 72 con un gol de Cody Gakpo, asistido por Crysencio Summerville. Sin embargo, Marruecos igualó en el tiempo de descuento gracias a Issa Diop, asistido por Chemsdine Talbi. Durante el partido, Marruecos dominó la posesión del balón con un 70% y realizó más remates, destacando la actuación de Ismael Saibari en el ataque. La tanda de penaltis fue decisiva, con goles de Teun Koopmeiners y Wout Weghorst para Países Bajos, y Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari para Marruecos, que finalmente se impuso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: PAÍSES BAJOS 1 - MARRUECOS 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake (Teun Koopmeiners, min.71); Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch (Quinten Timber, min.86), Frenkie de Jong (Marten de Roon, min.110), Micky van de Ven (Jorrel Hato, min.86), Crysencio Summerville, Cody Gakpo (Justin Kluivert, min.113), Brian Brobbey (Wout Weghorst, min.71).
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad (Anass Salah-Eddine, min.75), Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi (Samir El Mourabet, min.79), Neil El Aynaoui, Brahim Diaz (Gessime Yassine, min.79), Azzedine Ounahi (Soufiane Rahimi, min.86), Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, min.86), Ismael Saibari.
--GOLES.
1-0, min.72: Cody Gakpo (Crysencio Summerville) .
1-1, min.90(+1): Issa Diop (Chemsdine Talbi) .
2-1, min.121: Teun Koopmeiners, en tanda de penalties.
3-1, min.121: Wout Weghorst, en tanda de penalties.
3-2, min.121: Soufiane Rahimi, en tanda de penalties.
3-3, min.121: Chemsdine Talbi, en tanda de penalties.
3-4, min.121: Ismael Saibari, en tanda de penalties.
--ÁRBITRO.
Wilton Sampaio, asistido en las bandas por Bruno Pires y Bruno Boschilia, en el VAR: Nicolas Gallo y Leodan Gonzalez. por parte de PAÍSES BAJOS. Amonestó a Issa Diop (min.47), por parte de MARRUECOS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.35: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Holanda.
Min.36: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Holanda!
--ESTADIO.
Monterrey Stadium (51.243 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Países Bajos
| Marruecos
|Goles
| 3
| 4
|Remates Fuera
| 1
| 4
|Remates
| 6
| 11
|Pases Totales
| 397
| 904
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 18
| 15
|Posesión
| 30%
| 70%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 101
| 152
|Ataques Peligrosos
| 35
| 46
|Centros
| 8
| 13
|Saques de Banda
| 28
| 17
|Saques de Portería
| 8
| 5
|Tratamientos
| 8
| 3
|Sustituciones
| 6
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 21
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 6
| 4
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Netherlands
| 3-4
| Morocco
-Últimos Resultados de Países Bajos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Netherlands
| 3-4
| Morocco
|26/06/2026
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| 1-3
| Netherlands
|20/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 5-1
| Sweden
|14/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 2-2
| Japan
-Últimos Resultados de Marruecos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Netherlands
| 3-4
| Morocco
|25/06/2026
| World Cup Grp. C
| Morocco
| 4-2
| Haiti
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Scotland
| 0-1
| Morocco
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco
-Próximos partidos de Marruecos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/07/2026 19:00
| World Cup Final Stage
| Canada
| Morocco