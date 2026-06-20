Países Bajos 5 - 1 Suecia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Países Bajos 5 - 1 Suecia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El conjunto neerlandés se impuso con claridad este sábado a Suecia por 5-1 en el NRG Stadium, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Los Países Bajos dominaron el partido desde el inicio, con Brian Brobbey abriendo el marcador en el minuto 5 y ampliando la ventaja en el 17. Cody Gakpo, quien fue el jugador más participativo en ataque, continuó la racha goleadora con dos tantos más en los minutos 47 y 54. Suecia logró descontar con un gol de Anthony Elanga en el 59, pero Crysencio Summerville selló la victoria neerlandesa en el minuto 89.
A pesar de que Suecia tuvo más remates totales, los neerlandeses fueron más efectivos en sus ataques, aprovechando mejor sus oportunidades. La posesión del balón estuvo ligeramente a favor de los Países Bajos, quienes también mostraron un juego más organizado y preciso en los pases. El partido se desarrolló sin incidentes significativos de VAR y sin expulsiones, aunque Suecia recibió tres tarjetas amarillas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: PAÍSES BAJOS 5 - SUECIA 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (Teun Koopmeiners, min.59), Tijjani Reijnders (Guus Til, min.59); Donyell Malen (Crysencio Summerville, min.46), Brian Brobbey (Memphis Depay, min.72), Cody Gakpo (Noa Lang, min.90).
SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef; Alexander Bernhardsson (Anthony Elanga, min.55), Benjamin Nygren (Lucas Bergvall, min.55), Jesper Karlstroem (Besfort Zeneli, min.55), Yasin Ayari (Taha Abdi Ali, min.79), Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud, min.90+3); Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.
--GOLES.
1-0, min.5: Brian Brobbey (Cody Gakpo) .
2-0, min.17: Brian Brobbey (Denzel Dumfries) .
3-0, min.47: Cody Gakpo (Denzel Dumfries) .
4-0, min.54: Cody Gakpo (Crysencio Summerville) .
4-1, min.59: Anthony Elanga (Alexander Isak) .
5-1, min.89: Crysencio Summerville (Memphis Depay) .
--ÁRBITRO.
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Ivan Bebek. por parte de PAÍSES BAJOS. Amonestó a Gabriel Gudmundsson (min.53), Yasin Ayari (min.75), Lucas Bergvall (min.80), por parte de SUECIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
NRG Stadium (68,777 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Países Bajos
| Suecia
|Goles
| 5
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 5
|Remates
| 10
| 16
|Pases Totales
| 468
| 431
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 9
| 12
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 5
| 1
|Ataques
| 109
| 65
|Ataques Peligrosos
| 50
| 49
|Centros
| 8
| 17
|Saques de Banda
| 13
| 21
|Saques de Portería
| 11
| 11
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 12
|Paradas
| 7
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Países Bajos
| 4
| 2
|2
| Clasificado
| Suecia
| 3
| 2
|3
| Tercero ¿?
| Japón
| 1
| 1
|4
| Eliminado
| Túnez
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 5-1
| Sweden
-Últimos Resultados de Países Bajos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 5-1
| Sweden
|14/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 2-2
| Japan
-Últimos Resultados de Suecia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 5-1
| Sweden
|15/06/2026
| World Cup Grp. F
| Sweden
| 5-1
| Tunisia
-Próximos partidos de Países Bajos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/06/2026 01:00
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| Netherlands
-Próximos partidos de Suecia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/06/2026 01:00
| World Cup Grp. F
| Japan
| Sweden