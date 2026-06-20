Países Bajos 5 - 1 Suecia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Países Bajos 5 - 1 Suecia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

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El conjunto neerlandés se impuso con claridad este sábado a Suecia por 5-1 en el NRG Stadium, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Los Países Bajos dominaron el partido desde el inicio, con Brian Brobbey abriendo el marcador en el minuto 5 y ampliando la ventaja en el 17. Cody Gakpo, quien fue el jugador más participativo en ataque, continuó la racha goleadora con dos tantos más en los minutos 47 y 54. Suecia logró descontar con un gol de Anthony Elanga en el 59, pero Crysencio Summerville selló la victoria neerlandesa en el minuto 89. A pesar de que Suecia tuvo más remates totales, los neerlandeses fueron más efectivos en sus ataques, aprovechando mejor sus oportunidades. La posesión del balón estuvo ligeramente a favor de los Países Bajos, quienes también mostraron un juego más organizado y preciso en los pases. El partido se desarrolló sin incidentes significativos de VAR y sin expulsiones, aunque Suecia recibió tres tarjetas amarillas.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PAÍSES BAJOS 5 - SUECIA 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (Teun Koopmeiners, min.59), Tijjani Reijnders (Guus Til, min.59); Donyell Malen (Crysencio Summerville, min.46), Brian Brobbey (Memphis Depay, min.72), Cody Gakpo (Noa Lang, min.90).



SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef; Alexander Bernhardsson (Anthony Elanga, min.55), Benjamin Nygren (Lucas Bergvall, min.55), Jesper Karlstroem (Besfort Zeneli, min.55), Yasin Ayari (Taha Abdi Ali, min.79), Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud, min.90+3); Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.



--GOLES.

1-0, min.5: Brian Brobbey (Cody Gakpo) .

2-0, min.17: Brian Brobbey (Denzel Dumfries) .

3-0, min.47: Cody Gakpo (Denzel Dumfries) .

4-0, min.54: Cody Gakpo (Crysencio Summerville) .

4-1, min.59: Anthony Elanga (Alexander Isak) .

5-1, min.89: Crysencio Summerville (Memphis Depay) .





--ÁRBITRO.

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Ivan Bebek. por parte de PAÍSES BAJOS. Amonestó a Gabriel Gudmundsson (min.53), Yasin Ayari (min.75), Lucas Bergvall (min.80), por parte de SUECIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

NRG Stadium (68,777 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Países Bajos Suecia Goles 5 1 Remates Fuera 2 5 Remates 10 16 Pases Totales 468 431 Corners 2 5 Faltas 9 12 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 5 1 Ataques 109 65 Ataques Peligrosos 50 49 Centros 8 17 Saques de Banda 13 21 Saques de Portería 11 11 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 12 Paradas 7 2 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Países Bajos 4 2 2 Clasificado Suecia 3 2 3 Tercero ¿? Japón 1 1 4 Eliminado Túnez 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 5-1 Sweden









-Últimos Resultados de Países Bajos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 5-1 Sweden 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan









-Últimos Resultados de Suecia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 5-1 Sweden 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia









-Próximos partidos de Países Bajos.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/06/2026 01:00 World Cup Grp. F Tunisia Netherlands









-Próximos partidos de Suecia.

