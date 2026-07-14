Paula Badosa 2 - 0 Anhelina Kalinina: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los octavos de final del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la ucraniana Anhelina Kalinina por la vía rápida, con un resultado de 6-3, 6-1 en 1 hora y 32 minutos. En el primer set, Paula Badosa logró dos breaks, mientras que Anhelina Kalinina consiguió uno. Badosa mantuvo su servicio en dos ocasiones, cerrando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Badosa fue dominante, consiguiendo tres breaks y manteniendo su servicio dos veces, para finalizar el set 6-1. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Badosa tuvo un porcentaje de primeros servicios del 44%, ganó el 52% de sus puntos de servicio y el 64% de sus puntos de devolución. Anhelina Kalinina, por su parte, tuvo un 57% en primeros servicios, ganando el 36% de sus puntos de servicio y el 48% de sus puntos de devolución. Badosa también logró 1 ace y cometió 2 dobles faltas, mientras que Kalinina no consiguió aces y también cometió 2 dobles faltas.



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