Paula Badosa 2 - 1 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los cuartos de final del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500, que se disputa en superficie de hierba, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 1-6, 6-3, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Coco Gauff dominó con un marcador de 6-1, logrando dos 'breaks' sobre el servicio de Paula Badosa. En el segundo set, Badosa se recuperó y consiguió dos 'breaks', llevándose el set por 6-3. Finalmente, en el tercer set, Badosa consolidó su victoria con otros dos 'breaks', cerrando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un 1st Serve Percentage de 47% y cometió 7 dobles faltas en total, mientras que Coco Gauff tuvo un 1st Serve Percentage de 51% y también cometió 7 dobles faltas.



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