Paula Badosa 0 - 1 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista española Paula Badosa ha sido eliminada en los dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras retirarse en su partido contra la ucraniana Elina Svitolina con un resultado final de 4-6 en el primer set. El partido ha terminado antes de tiempo debido a que Paula Badosa ha abandonado el encuentro. Con este resultado, Elina Svitolina avanza a la siguiente ronda, los octavos de final, del torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



