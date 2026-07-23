Paula Badosa 2 - 0 Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de julio de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los cuartos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la húngara Panna Udvardy por 6-4, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 16 minutos. En el primer set, ambos jugadores mostraron dificultades para mantener su servicio, con un total de seis 'breaks'. Badosa logró romper el servicio de Udvardy en cuatro ocasiones, mientras que Udvardy lo hizo dos veces. Finalmente, Badosa se llevó el set por 6-4. En el segundo set, Badosa mejoró su juego al servicio y no concedió ningún 'break', mientras que rompió el servicio de Udvardy en dos ocasiones. Badosa ganó el set por 6-1, asegurando su victoria por la vía rápida. En cuanto a las estadísticas de saque, Badosa tuvo un 1st Serve Percentage del 53% y logró 3 aces durante el partido.



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