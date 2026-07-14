Pedro Martinez 0 - 2 Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Swiss Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.





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El tenista alemán Yannick Hanfmann ha avanzado a los octavos de final del torneo Swiss Open de Gstaad, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pedro Martinez por 7-6, 6-1 en un partido que duró 1 hora y 36 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tiebreak, donde Yannick Hanfmann se impuso con un marcador de 8-6. Pedro Martinez no logró romper el servicio de Hanfmann en ningún momento del set. En el segundo set, Hanfmann logró romper el servicio de Martinez en tres ocasiones, en los juegos 3, 5 y 7, cerrando el set y el partido con un contundente 6-1. Yannick Hanfmann mostró una sólida actuación en su servicio, con un 68% de primeros servicios y ganando el 87% de los puntos con su servicio en el partido.



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