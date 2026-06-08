Pierre-Hugues Herbert 1 - 2 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de junio de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los octavos de final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al francés Pierre-Hugues Herbert por 5-7, 6-3, 6-4 en 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Pierre-Hugues Herbert logró dos 'breaks', mientras que Martin Landaluce consiguió uno, lo que permitió al francés llevarse el set por 7-5. En el segundo set, Landaluce rompió el servicio de Herbert dos veces y no concedió ningún 'break', ganando el set por 6-3. En el tercer set, Landaluce volvió a romper el servicio de Herbert dos veces, mientras que Herbert solo logró un 'break', resultando en un 6-4 a favor de Landaluce. En cuanto a las estadísticas de saque, Martin Landaluce tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 42% de los puntos con su primer saque y el 20% con el segundo. Además, Landaluce logró 7 aces y cometió 6 dobles faltas durante el partido.



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