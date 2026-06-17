Portugal 1 - 1 RD Congo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Portugal 1 - 1 RD Congo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Portugal empató este miércoles 1-1 contra la República Democrática del Congo en el NRG Stadium, en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Los lusos, que llevaron la iniciativa con una posesión del 75% y un total de 791 pases, se adelantaron temprano en el marcador gracias a un gol de Joao Neves en el minuto 6, asistido por Pedro Neto. Sin embargo, el Congo, que mostró eficacia en sus ataques, igualó el marcador en el tiempo de descuento de la primera mitad con un tanto de Yoane Wissa, asistido por Arthur Masuaku. A pesar de la superioridad en el control del juego, Portugal no logró traducir su dominio en más goles, mientras que el Congo aprovechó sus oportunidades para mantener el empate.

El partido, que no registró expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones iniciales, mostró a Bernardo Silva como uno de los jugadores más participativos en el ataque portugués, aunque fue amonestado al igual que sus compañeros Nelson Semedo y Tomas Araujo. Por parte de los visitantes, Chancel Mbemba recibió una tarjeta amarilla. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el marcador no se movió en la segunda mitad, dejando a Portugal y RD Congo con un punto cada uno en su grupo. El encuentro se disputó ante 68,777 espectadores, quienes presenciaron un duelo intenso y equilibrado en el que ambos equipos buscaron la victoria hasta el final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PORTUGAL 1 - RD CONGO 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nelson Semedo, min.72); Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, min.83), Bernardo Silva (Chico Conceicao, min.46), Bruno Fernandes, Pedro Neto (Rafael Leao, min.72), Cristiano Ronaldo.



RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka (Gedeon Kalulu, min.85), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku (Joris Kayembe Ditu, min.74); Ngal Ayel Mukau (Noah Sadiki, min.57), Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe (Charles Pickel, min.74); Cedric Bakambu (Simon Banza, min.85), Yoane Wissa.



--GOLES.

1-0, min.6: Joao Neves (Pedro Neto) .

1-1, min.45(+5): Yoane Wissa (Arthur Masuaku) .





--ÁRBITRO.

Abdulrahman Al-Jassim, asistido en las bandas por Taleb Al Marri y Saoud Al-Maqaleh, en el VAR: Khamis Al-Marri y Juan Soto. Amonestó a Bernardo Silva (min.13), Nelson Semedo (min.88), Tomas Araujo (min.90+2), por parte de PORTUGAL. Amonestó a Chancel Mbemba (min.32), por parte de RD CONGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

NRG Stadium (68,777 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Portugal RD Congo Goles 1 1 Remates Fuera 4 3 Remates 7 8 Pases Totales 791 263 Corners 5 4 Faltas 9 10 Posesión 75% 25% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 135 56 Ataques Peligrosos 75 28 Centros 22 10 Saques de Banda 16 15 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 12 12 Paradas 1 0 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado RD Congo 1 1 2 Clasificado Portugal 1 1 3 Tercero ¿? Colombia 0 0 4 Eliminado Uzbekistán 0 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Últimos Resultados de Portugal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Últimos Resultados de RD Congo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Próximos partidos de Portugal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/06/2026 19:00 World Cup Grp. K Portugal Uzbekistan 28/06/2026 01:30 World Cup Grp. K Colombia Portugal









-Próximos partidos de RD Congo.

