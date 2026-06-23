Portugal 5 - 0 Uzbekistán | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Portugal 5 - 0 Uzbekistán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

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Portugal ha ganado este martes por 5-0 a Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, dominando claramente el encuentro desde el inicio y aprovechando su superioridad en posesión y remates. Cristiano Ronaldo abrió el marcador en el minuto 6, seguido por un gol de Nuno Mendes en el 17. Ronaldo volvió a marcar en el 39, consolidando una ventaja de 3-0 al descanso. En la segunda mitad, un gol en propia puerta de Abduvohid Nematov en el minuto 60 y un tanto de Rafael Leao en el 87 cerraron la goleada. El equipo visitante sufrió un revés cuando un gol de Azizjon Ganiev fue anulado tras revisión del VAR por una falta previa en el minuto 29. Cristiano Ronaldo fue el jugador más participativo en el ataque de los lusos, liderando a su equipo hacia una contundente victoria.

Goleadores en orden cronológico: Cristiano Ronaldo ('6), Nuno Mendes ('17), Cristiano Ronaldo ('39), Abduvohid Nematov ('60, PP), Rafael Leao ('87).

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PORTUGAL 5 - UZBEKISTÁN 0 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo (Nelson Semedo, min.46), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves (Bernardo Silva, min.76), Vitinha (Rafael Leao, min.83), Pedro Neto (Chico Conceicao, min.46), Bruno Fernandes, Joao Felix (Trincao, min.63), Cristiano Ronaldo.



UZBEKISTÁN: Abduvohid Nematov; Behruzjon Karimov (Ruslanbek Jiyanov, min.90+2), Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov, Sherzod Nasrulloev (Khoziakbar Alidzhanov, min.46); Azizjon Ganiev, Odildzhon Khamrobekov (Akmal Mozgovoy, min.46), Otabek Shukurov (Sherzod Esanov, min.90+2), Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeev, min.73), Eldor Shomurodov.



--GOLES.

1-0, min.6: Cristiano Ronaldo (Joao Cancelo) .

2-0, min.17: Nuno Mendes.

3-0, min.39: Cristiano Ronaldo (Bruno Fernandes) .

4-0, min.60: Abduvohid Nematov (pp).

5-0, min.87: Rafael Leao.

Gol anulado a Azizjon Ganiev del Uzbekistan en el minuto 29 .

Gol en propia puerta Abduvohid Nematov en el minuto 60 .





--ÁRBITRO.

Jalal Jayed, asistido en las bandas por Zakaria Brinsi y Akarkad Mostafa, en el VAR: Leodan Gonzalez y Hamza El Fariq. Amonestó a Renato Veiga (min.68), por parte de PORTUGAL. Amonestó a Odildzhon Khamrobekov (min.14), por parte de UZBEKISTÁN.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.29: ¡G O O O O O O O L de Uzbekistán! Marca Azizjon Ganiev.



Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Uzbekistán.



Min.31: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Uzbekistán por una falta previa.





--ESTADIO.

NRG Stadium (68,777 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Portugal Uzbekistán Goles 5 0 Remates Fuera 7 3 Remates 17 7 Pases Totales 627 337 Corners 3 2 Faltas 14 15 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 144 79 Ataques Peligrosos 60 25 Centros 28 6 Saques de Banda 21 15 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 16 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Portugal 4 2 2 Clasificado Colombia 3 1 3 Tercero ¿? RD Congo 1 1 4 Eliminado Uzbekistán 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan









-Últimos Resultados de Portugal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Últimos Resultados de Uzbekistán.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Próximos partidos de Portugal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/06/2026 01:30 World Cup Grp. K Colombia Portugal









-Próximos partidos de Uzbekistán.

