Qinwen Zheng 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la jugadora china Qinwen Zheng por 4-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Qinwen Zheng se impuso con un marcador de 6-4, logrando un break crucial en el quinto juego. En el segundo set, Elena Rybakina respondió con un 6-4, rompiendo el servicio de Zheng en el décimo juego para igualar el partido. En el set decisivo, Rybakina se llevó la victoria con un 6-3, asegurando el triunfo al mantener su servicio en el último juego. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Rybakina tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio y logró 7 aces. Por su parte, Zheng tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y cometió 9 dobles faltas.



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