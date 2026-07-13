Qinwen Zheng 2 - 0 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Athens Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de julio de 2026.





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La tenista china Qinwen Zheng ha avanzado a los octavos de final del torneo Athens Open, de categoría WTA 250, y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la española Jessica Bouzas Maneiro con un resultado de 7-5, 6-1 en 1 hora y 48 minutos. En el primer set, Qinwen Zheng logró dos quiebres de servicio, mientras que Jessica Bouzas Maneiro consiguió uno. El set finalizó 7-5 a favor de Zheng. En el segundo set, Zheng dominó con dos quiebres adicionales y no concedió su servicio, cerrando el set 6-1. Estadísticas destacadas del partido para Qinwen Zheng incluyen un 57% de efectividad en el primer servicio, 32 puntos ganados con el primer servicio, y 21 con el segundo. Zheng también logró salvar 6 de 8 puntos de quiebre y realizó 7 aces durante el partido.



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