Quentin Halys 1 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Quentin Halys por 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 7 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró romper el servicio de Quentin Halys en dos ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. El segundo set siguió una dinámica similar, con Zverev rompiendo el servicio de Halys una vez para cerrar el set 6-3. En el tercer set, Halys respondió rompiendo el servicio de Zverev en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set 7-5. Finalmente, en el cuarto set, Zverev volvió a tomar el control, rompiendo el servicio de Halys dos veces para llevarse el set 6-2 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 1st Serve Percentage del 67% y ganó el 51% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 6 aces y cometió 7 dobles faltas a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###