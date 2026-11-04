Quentin Halys 2 - 1 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





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El tenista francés Quentin Halys ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Frances Tiafoe por 2-1 (6-3, 1-6, 7-6) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 57 minutos. En el primer set, Quentin Halys mostró un fuerte desempeño al romper el servicio de Frances Tiafoe en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Tiafoe respondió con contundencia, rompiendo el servicio de Halys tres veces y asegurando el set 6-1. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tie-break que Halys ganó 7-6, asegurando así su victoria en el partido. Estadísticas destacadas de Quentin Halys incluyen un 1st Serve Percentage del 62% y 17 aces a lo largo del partido. Además, salvó 6 de 6 break points, mostrando solidez en momentos críticos. Por su parte, Frances Tiafoe tuvo un 1st Serve Percentage del 61% y logró 7 aces, pero no pudo salvar ninguno de los break points que enfrentó.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



