Racing 3 - 2 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de agosto de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Racing se impuso este viernes al Elche por 3-2 en un emocionante encuentro disputado en el Estadio El Sardinero. Los locales tomaron una ventaja temprana gracias a un hat-trick de Yassir Zabiri, quien anotó en los minutos 15, 21 y 36, siendo el jugador más participativo en el ataque del Racing. El Elche, que dominó en posesión y remates, intentó remontar en la segunda mitad con goles de Buba Sangare en el 78' y Fer Nino en el 79', pero no fue suficiente para igualar el marcador. A pesar de la derrota, el Elche mostró un juego ofensivo, pero no logró concretar más oportunidades.

Con esta victoria, el Racing suma 4 puntos en tres partidos, ubicándose en la octava posición de la tabla, mientras que el Elche, con un punto y tres partidos jugados, permanece en la zona de descenso. Aunque no hubo expulsiones ni decisiones del VAR que alteraran el resultado, el partido estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades de gol de ambos equipos. El Racing, a pesar de tener menos posesión, supo aprovechar sus ocasiones de gol, destacando la actuación de Zabiri en el ataque.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RACING 3 - ELCHE 2 (3-0, al descanso).

-EQUIPOS

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Manu, Facundo Gonzalez, Jorge Salinas; Ivan Martin, Gustavo Puerta, Andres Martin (Matteo Prati, min.59), Sergio Canales (Maguette Gueye, min.85), Inigo Vicente (Giorgi Guliashvili, min.69), Yassir Zabiri (Asier Villalibre, min.69).ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Josan, min.84), Pedro Bigas (Javi Morcillo, min.62), David Affengruber, Victor Chust, German Valera; Facundo Buonanotte (Lucas Cepeda, min.69), Gonzalo Villar, Marc Aguado (Tete Morente, min.46), Ali Houary (Ezequiel Ponce, min.46), Fer Nino.

-GOLES

1-0, min.15: Yassir Zabiri.2-0, min.21: Yassir Zabiri.3-0, min.36: Yassir Zabiri (Inigo Vicente) .3-1, min.78: Buba Sangare (Lucas Cepeda) .3-2, min.79: Fer Nino (Tete Morente) .

-ÁRBITRO

Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Alvaro Granel, en el VAR: Guillermo Cuadra y Alejandro Hernandez. Amonestó a Facundo Gonzalez (min.43), Alvaro Mantilla (min.45), por parte de RACING. Amonestó a Facundo Buonanotte (min.63), por parte de ELCHE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio El Sardinero

Estadísticas del partido

Estadística Racing Elche Goles 3 2 Remates Fuera 4 4 Remates 13 17 Pases Totales 378 554 Corners 5 10 Faltas 17 19 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 65 117 Ataques Peligrosos 34 81 Centros 6 20 Saques de Banda 14 8 Saques de Portería 6 4 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 20 19 Paradas 6 3 Contra Golpes 2 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 6 2 2 Champions Real Madrid 6 2 3 Champions Sevilla 6 2 4 Champions Betis 6 2 5 Europa League Alavés 4 2 6 Conference League Atlético 4 2 8 Permanencia Racing 4 3 18 Descenso Elche 1 3 19 Descenso Athletic Bilbao 0 2 20 Descenso Real Sociedad 0 2

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche 02/03/2025 LaLiga2 Elche 0-2 Racing 19/12/2024 LaLiga2 Elche 3-0 Racing 04/05/2024 LaLiga2 Racing 3-1 Elche 02/09/2023 LaLiga2 Racing 1-1 Elche

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche 23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing 16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal 31/05/2026 LaLiga Racing 4-1 Cadiz 24/05/2026 LaLiga Malaga 1-1 Racing

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche 23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona 17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche 23/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Elche 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe

Próximos partidos de Racing

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/09/2026 18:30 LaLiga Rayo Racing 13/09/2026 15:00 LaLiga Racing Alavés 16/09/2026 15:00 LaLiga Barcelona Racing

Próximos partidos de Elche