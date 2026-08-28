Racing 3 - 2 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Racing se impuso este viernes al Elche por 3-2 en un emocionante encuentro disputado en el Estadio El Sardinero. Los locales tomaron una ventaja temprana gracias a un hat-trick de Yassir Zabiri, quien anotó en los minutos 15, 21 y 36, siendo el jugador más participativo en el ataque del Racing. El Elche, que dominó en posesión y remates, intentó remontar en la segunda mitad con goles de Buba Sangare en el 78' y Fer Nino en el 79', pero no fue suficiente para igualar el marcador. A pesar de la derrota, el Elche mostró un juego ofensivo, pero no logró concretar más oportunidades.
Con esta victoria, el Racing suma 4 puntos en tres partidos, ubicándose en la octava posición de la tabla, mientras que el Elche, con un punto y tres partidos jugados, permanece en la zona de descenso. Aunque no hubo expulsiones ni decisiones del VAR que alteraran el resultado, el partido estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades de gol de ambos equipos. El Racing, a pesar de tener menos posesión, supo aprovechar sus ocasiones de gol, destacando la actuación de Zabiri en el ataque.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RACING 3 - ELCHE 2 (3-0, al descanso).
-EQUIPOS
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Manu, Facundo Gonzalez, Jorge Salinas; Ivan Martin, Gustavo Puerta, Andres Martin (Matteo Prati, min.59), Sergio Canales (Maguette Gueye, min.85), Inigo Vicente (Giorgi Guliashvili, min.69), Yassir Zabiri (Asier Villalibre, min.69).
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Josan, min.84), Pedro Bigas (Javi Morcillo, min.62), David Affengruber, Victor Chust, German Valera; Facundo Buonanotte (Lucas Cepeda, min.69), Gonzalo Villar, Marc Aguado (Tete Morente, min.46), Ali Houary (Ezequiel Ponce, min.46), Fer Nino.
-GOLES
1-0, min.15: Yassir Zabiri.
2-0, min.21: Yassir Zabiri.
3-0, min.36: Yassir Zabiri (Inigo Vicente) .
3-1, min.78: Buba Sangare (Lucas Cepeda) .
3-2, min.79: Fer Nino (Tete Morente) .
-ÁRBITRO
Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Alvaro Granel, en el VAR: Guillermo Cuadra y Alejandro Hernandez. Amonestó a Facundo Gonzalez (min.43), Alvaro Mantilla (min.45), por parte de RACING. Amonestó a Facundo Buonanotte (min.63), por parte de ELCHE.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio El Sardinero
Estadísticas del partido
|Estadística
| Racing
| Elche
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 13
| 17
|Pases Totales
| 378
| 554
|Corners
| 5
| 10
|Faltas
| 17
| 19
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 65
| 117
|Ataques Peligrosos
| 34
| 81
|Centros
| 6
| 20
|Saques de Banda
| 14
| 8
|Saques de Portería
| 6
| 4
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 20
| 19
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|4
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Alavés
| 4
| 2
|6
| Conference League
| Atlético
| 4
| 2
|8
| Permanencia
| Racing
| 4
| 3
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|02/03/2025
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Racing
|19/12/2024
| LaLiga2
| Elche
| 3-0
| Racing
|04/05/2024
| LaLiga2
| Racing
| 3-1
| Elche
|02/09/2023
| LaLiga2
| Racing
| 1-1
| Elche
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
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| LaLiga
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| 1-0
| Racing
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
|31/05/2026
| LaLiga
| Racing
| 4-1
| Cadiz
|24/05/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Racing
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
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