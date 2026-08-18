Rafael Jodar 2 - 0 Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al chileno Alejandro Tabilo con un resultado de 6-2, 6-1. En el primer set, Rafael Jodar logró romper el servicio de Alejandro Tabilo en dos ocasiones, en los juegos 1 y 5, para cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Jodar continuó con su dominio al romper el servicio de Tabilo tres veces, en los juegos 3, 5 y 7, asegurando el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un porcentaje de primer servicio del 71% y ganó el 74% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 10 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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