Rafael Jodar 2 - 1 Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de agosto de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a la final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al chileno Alejandro Tabilo por 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) en un tiempo de duración del partido de 2 horas y 27 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, momento en el que Alejandro Tabilo se impuso en el tie-break por 8-6. En el segundo set, Rafael Jodar logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió ganar el set por 6-4. En el tercer set, Jodar comenzó rompiendo el servicio de Tabilo en el primer juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set y el partido con otro 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganó un 75% de los puntos jugados con su servicio y realizó 5 aces durante el partido.



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