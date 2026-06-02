Rafael Jodar 0 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de junio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Rafael Jodar por 7-6, 6-1, 6-3 en 2 horas y 26 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, donde Zverev se impuso en el tie-break por 7-3. En el segundo set, Zverev logró dos breaks, ganando el set cómodamente 6-1. En el tercer set, Zverev consiguió un break temprano y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. Alexander Zverev mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un 80% de efectividad en el primer servicio y 7 aces a lo largo del partido.



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