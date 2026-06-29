Rafael Jodar 3 - 0 Felix Gill: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al británico Felix Gill por 6-3, 6-3, 7-5. En el primer set, Rafael Jodar logró un 'break' en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Jodar consiguió dos 'breaks', en el tercer y noveno juego, manteniendo su servicio para ganar el set 6-3. En el tercer set, aunque Felix Gill rompió el servicio de Jodar en el primer juego, Jodar recuperó el 'break' en el cuarto juego y logró otro 'break' decisivo en el duodécimo juego para ganar el set 7-5. Rafael Jodar mostró un sólido desempeño en su servicio, ganando el 79% de sus puntos de servicio y logrando 7 aces a lo largo del partido.



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