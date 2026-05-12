Rafael Jodar 2 - 0 Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al estadounidense Learner Tien con un resultado de 6-1, 6-4 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 14 minutos. En el primer set, Jodar mostró un dominio contundente, logrando dos quiebres de servicio (breaks) sobre Tien, en los juegos 4 y 6, para cerrar el set con un marcador de 6-1. Tien no pudo salvar ningún punto de quiebre en este set. En el segundo set, Tien comenzó manteniendo su servicio, pero Jodar recuperó rápidamente el control, rompiendo el servicio de Tien en los juegos 5 y 7. Aunque Tien logró un break en el juego 4, Jodar cerró el set 6-4. Jodar no cometió dobles faltas en todo el partido y mantuvo un porcentaje de primeros servicios del 66%.



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