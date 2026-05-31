Rafael Jodar 3 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 42 minutos. En el primer set, Pablo Carreno Busta rompió el servicio de Rafael Jodar en tres ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Carreno Busta volvió a romper el servicio de Jodar en tres ocasiones, repitiendo el marcador de 6-4. Sin embargo, Jodar se recuperó en el tercer set, rompiendo el servicio de Carreno Busta dos veces para ganar 6-1. En el cuarto set, Jodar continuó con su impulso, logrando dos quiebres más para un 6-2. Finalmente, en el quinto set, Jodar aseguró su victoria con dos quiebres adicionales, cerrando el set 6-2. En términos de estadísticas de servicio, Rafael Jodar tuvo un porcentaje de primeros servicios del 67% y ganó el 68% de los puntos con su primer servicio. Además, salvó 10 de los 18 puntos de quiebre que enfrentó a lo largo del partido.



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