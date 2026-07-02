Rafael Jodar 3 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 3-2 sets (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 4 horas y 14 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Pablo Carreno Busta ganó 6-3. Hubo tres breaks, dos a favor de Carreno Busta y uno a favor de Jodar. - **Set 2:** Rafael Jodar ganó 6-3. Jodar realizó un break en el segundo juego y mantuvo su servicio durante todo el set. - **Set 3:** Pablo Carreno Busta ganó 6-1. Carreno Busta logró dos breaks en este set. - **Set 4:** Rafael Jodar ganó 6-3. Jodar consiguió un break crucial en el sexto juego. - **Set 5:** Rafael Jodar ganó 6-4. Jodar rompió el servicio de Carreno Busta en el tercer y quinto juegos, asegurando su victoria al mantener su servicio en el último juego. **Estadísticas destacadas:** - Rafael Jodar tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio y ganó el 73% de los puntos con su primer saque. - Pablo Carreno Busta tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos con su primer saque. - Ambos jugadores lograron 5 breaks a lo largo del partido. - Jodar cometió 7 dobles faltas, mientras que Carreno Busta cometió 3. - Jodar consiguió 6 aces, mientras que Carreno Busta logró 9 aces.



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