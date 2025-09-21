Rayo 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo empató 1-1 contra el Celta de Vigo este domingo en un partido disputado en el Campo de Futbol de Vallecas, con Jorge de Frutos igualando el marcador tras el gol inicial de Borja Iglesias. Los locales dominaron el encuentro con un 59% de posesión y 13 remates por los 7 del conjunto gallego, mostrando mayor iniciativa durante los 90 minutos. Alvaro Garcia fue el jugador más participativo en ataque, generando peligro constante y proporcionando la asistencia del gol de Jorge de Frutos en el minuto 65.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Alfonso Espino (Pep Chavarria, min.61); Jorge de Frutos (Samuel Becerra, min.90+2), Pedro Diaz (Unai Lopez, min.90+2), Oscar Valentin, Alvaro Garcia; Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.60), Isi Palazon (Ivan Balliu, min.69).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Yoel Lago, Mihailo Ristic (Carl Starfelt, min.79); Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.60), Fran Beltran, Hugo Sotelo (Ilaix Moriba, min.71), Sergio Carreira, Hugo Alvarez (Pablo Duran, min.60), Bryan Zaragoza (Ferran Jutgla, min.80), Borja Iglesias.
--GOLES.
0-1, min.49: Borja Iglesias (Javi Rueda) .
1-1, min.65: Jorge de Frutos (Alvaro Garcia) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Julian Villasenor y Jose Luis Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Munuera. Amonestó a Isi Palazon (min.40), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Javi Rueda (min.56), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.29: VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Rayo.
Min.31: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Celta de Vigo
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 13
| 7
|Pases Totales
| 247
| 170
|Corners
| 5
| 7
|Faltas
| 5
| 8
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 52
| 34
|Ataques Peligrosos
| 24
| 28
|Centros
| 7
| 9
|Saques de Banda
| 11
| 14
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 6
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|14
| Permanencia
| Rayo
| 5
| 5
|15
| Permanencia
| Celta
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|10/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Celta
|31/03/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Rayo
|11/12/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/09/2025 21:30
| LaLiga
| Atlético
| Rayo
|28/09/2025 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Sevilla
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Rayo
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 16:15
| LaLiga
| Elche
| Celta
|05/10/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Atlético
|19/10/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Real Sociedad