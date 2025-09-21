Rayo 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo empató 1-1 contra el Celta de Vigo este domingo en un partido disputado en el Campo de Futbol de Vallecas, con Jorge de Frutos igualando el marcador tras el gol inicial de Borja Iglesias. Los locales dominaron el encuentro con un 59% de posesión y 13 remates por los 7 del conjunto gallego, mostrando mayor iniciativa durante los 90 minutos. Alvaro Garcia fue el jugador más participativo en ataque, generando peligro constante y proporcionando la asistencia del gol de Jorge de Frutos en el minuto 65.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Alfonso Espino (Pep Chavarria, min.61); Jorge de Frutos (Samuel Becerra, min.90+2), Pedro Diaz (Unai Lopez, min.90+2), Oscar Valentin, Alvaro Garcia; Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.60), Isi Palazon (Ivan Balliu, min.69).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Yoel Lago, Mihailo Ristic (Carl Starfelt, min.79); Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.60), Fran Beltran, Hugo Sotelo (Ilaix Moriba, min.71), Sergio Carreira, Hugo Alvarez (Pablo Duran, min.60), Bryan Zaragoza (Ferran Jutgla, min.80), Borja Iglesias.



--GOLES.

0-1, min.49: Borja Iglesias (Javi Rueda) .

1-1, min.65: Jorge de Frutos (Alvaro Garcia) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Julian Villasenor y Jose Luis Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Munuera. Amonestó a Isi Palazon (min.40), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Javi Rueda (min.56), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.29: VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Rayo.



Min.31: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Celta de Vigo Goles 1 1 Remates Fuera 5 2 Remates 13 7 Pases Totales 247 170 Corners 5 7 Faltas 5 8 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 52 34 Ataques Peligrosos 24 28 Centros 7 9 Saques de Banda 11 14 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 6 Paradas 3 3 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Betis 9 6 6 Conference League Getafe 9 4 14 Permanencia Rayo 5 5 15 Permanencia Celta 5 6 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 5



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 10/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Celta 31/03/2024 LaLiga Celta 0-0 Rayo 11/12/2023 LaLiga Rayo 0-0 Celta









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/09/2025 21:30 LaLiga Atlético Rayo 28/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Sevilla 05/10/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Rayo









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

