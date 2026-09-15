Rayo 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Rayo se impuso este martes por 2-1 al Espanyol en el Estadio Butarque, en un encuentro donde los locales aprovecharon su mayor posesión de balón y efectividad en ataque para llevarse los tres puntos. El partido comenzó de manera favorable para los de Vallecas, con un gol tempranero de Álvaro García en el minuto 3, tras una asistencia de Pedro Díaz. La ventaja se amplió en el minuto 26 con un tanto de Adrià Pedrosa, asistido por el propio Álvaro García, quien fue el jugador más participativo en el ataque del Rayo. El Espanyol recortó distancias en el minuto 54 gracias a Roberto Fernández, pero no pudo igualar el marcador. La expulsión de Omar El Hilali en el minuto 90+8 dejó a los visitantes con un jugador menos en los minutos finales, sin que el resultado se viera alterado. Con esta victoria, el Rayo suma 10 puntos, igualando a equipos como el Atlético de Madrid y el Sevilla, mientras que el Espanyol se mantiene con 7 puntos en la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RAYO VALLECANO 2 - ESPANYOL 1 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick (Oscar Valentin, min.61), Adria Pedrosa; Unai Lopez (Gnangoro Bouare, min.61), Pathe Ciss, Pedro Diaz; Giorgi Tsitaishvili (Fran Perez, min.76), Alvaro Garcia (Ivan Balliu, min.84), Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.76).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo (Marcos Fernandez, min.46), Leandro Cabrera; Gabriel Moscardo (Edu Exposito, min.46), Urko Gonzalez de Zarate (Pol Lozano, min.84), Rafel Bauza (Bryan Zaragoza, min.46), Javi Hernandez (Alex Calatrava, min.74), Quilindschy Hartman, Roberto Fernandez.
-GOLES
1-0, min.3: Alvaro Garcia (Pedro Diaz) .
2-0, min.26: Adria Pedrosa (Alvaro Garcia) .
2-1, min.54: Roberto Fernandez (Javi Hernandez) .
-ÁRBITRO
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Javier Iglesias y Luis Bestard. Amonestó a Unai Lopez (min.45+2), Giorgi Tsitaishvili (min.67), Pathe Ciss (min.70), Gnangoro Bouare (min.80), Alexandre Zurawski (min.90+1), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Marcos Fernandez (min.63), y, además expulsó con tarjeta roja Omar El Hilali (min.90+8), por parte de ESPANYOL.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Butarque televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Espanyol
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 8
|Remates
| 14
| 17
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 10
| 15
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 50
| 31
|Ataques Peligrosos
| 14
| 15
|Centros
| 6
| 12
|Saques de Banda
| 13
| 20
|Saques de Portería
| 8
| 10
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 10
|Paradas
| 3
| 0
|Contra Golpes
| 6
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|8
| Permanencia
| Espanyol
| 7
| 6
|12
| Permanencia
| Rayo
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|04/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-4
| Espanyol
|31/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Rayo
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
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