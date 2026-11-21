Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Valencia se impuso este sábado al Rayo por 0-1 en el Campo de Fútbol de Vallecas, en un encuentro donde el equipo visitante aprovechó su oportunidad para llevarse los tres puntos. A pesar de que el conjunto local dominó en posesión y remates, con un 64% de posesión y 21 disparos totales, fue el Valencia quien logró concretar su única anotación en el minuto 41, gracias a un gol de José Copete asistido por Javier Guerra. El Rayo, a pesar de su insistencia, no pudo romper la defensa valencianista ni superar al portero Stole Dimitrievski. Además, el partido estuvo marcado por una revisión del VAR en el minuto 48 por un posible penalti a favor del Rayo, que finalmente no se concedió. Sergio Camello fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local.

Con esta victoria, el Valencia suma 15 puntos y escala posiciones en la clasificación, igualando a equipos como Espanyol y Deportivo de A Coruña, aunque con un partido más. Por otro lado, el Rayo se mantiene con 12 puntos en la tabla, empatado con Getafe y Osasuna. A falta de 25 jornadas por disputar, ningún equipo ha asegurado aún su clasificación para competiciones europeas ni el descenso, dejando todo abierto para la segunda mitad de la temporada. La actuación defensiva del Valencia y la efectividad de José Copete fueron clave para el resultado final del encuentro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - VALENCIA 1 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick (Alvaro Garcia, min.70), Giorgi Tsitaishvili (Adria Pedrosa, min.61); Isi Palazon (Alexandre Zurawski, min.70), Pathe Ciss, Unai Lopez (Gnangoro Bouare, min.80), Jorge de Frutos; Randy Nteka (Pedro Diaz, min.62), Sergio Camello.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Copete (Mouctar Diakhaby, min.74), Pablo Maffeo; Daniel Raba (Filip Ugrinic, min.69), Pepelu, Guido Rodriguez (Aaron Mayol, min.83), Luis Rioja; Javier Guerra (Aliou Dieng, min.83), Umar Sadiq (Hugo Duro, min.83).

-GOLES

0-1, min.41: Jose Copete (Javier Guerra) .

-ÁRBITRO

Jose Munuera, asistido en las bandas por Adrian Diaz y Antonio Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Daniel Trujillo. Amonestó a Sergio Camello (min.45+1), Jorge de Frutos (min.71), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Javier Guerra (min.64), por parte de VALENCIA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.48: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Rayo.Min.49: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Campo de Futbol de Vallecas (12,321 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Rayo Vallecano Valencia Goles 0 1 Remates Fuera 8 5 Remates 21 11 Pases Totales 527 305 Corners 8 5 Faltas 13 16 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 8 4 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 128 70 Ataques Peligrosos 73 33 Centros 27 13 Saques de Banda 21 6 Saques de Portería 8 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 15 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 26 12 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 18 12 14 Permanencia Rayo 12 12 17 Permanencia Valencia 12 13 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2026 LaLiga Rayo 0-1 Valencia 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2026 LaLiga Rayo 0-1 Valencia 08/11/2026 LaLiga Real Sociedad 1-0 Rayo 31/10/2026 LaLiga Rayo 3-0 Celta 24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche 19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2026 LaLiga Rayo 0-1 Valencia 07/11/2026 LaLiga Valencia 0-3 Real Madrid 01/11/2026 LaLiga Elche 0-1 Valencia 24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao

Próximos partidos de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/11/2026 14:00 LaLiga Betis Rayo 05/12/2026 16:15 LaLiga Rayo Levante 09/12/2026 20:00 LaLiga Rayo Athletic Bilbao

Próximos partidos de Valencia