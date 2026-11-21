Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Valencia se impuso este sábado al Rayo por 0-1 en el Campo de Fútbol de Vallecas, en un encuentro donde el equipo visitante aprovechó su oportunidad para llevarse los tres puntos. A pesar de que el conjunto local dominó en posesión y remates, con un 64% de posesión y 21 disparos totales, fue el Valencia quien logró concretar su única anotación en el minuto 41, gracias a un gol de José Copete asistido por Javier Guerra. El Rayo, a pesar de su insistencia, no pudo romper la defensa valencianista ni superar al portero Stole Dimitrievski. Además, el partido estuvo marcado por una revisión del VAR en el minuto 48 por un posible penalti a favor del Rayo, que finalmente no se concedió. Sergio Camello fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local.
Con esta victoria, el Valencia suma 15 puntos y escala posiciones en la clasificación, igualando a equipos como Espanyol y Deportivo de A Coruña, aunque con un partido más. Por otro lado, el Rayo se mantiene con 12 puntos en la tabla, empatado con Getafe y Osasuna. A falta de 25 jornadas por disputar, ningún equipo ha asegurado aún su clasificación para competiciones europeas ni el descenso, dejando todo abierto para la segunda mitad de la temporada. La actuación defensiva del Valencia y la efectividad de José Copete fueron clave para el resultado final del encuentro.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - VALENCIA 1 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick (Alvaro Garcia, min.70), Giorgi Tsitaishvili (Adria Pedrosa, min.61); Isi Palazon (Alexandre Zurawski, min.70), Pathe Ciss, Unai Lopez (Gnangoro Bouare, min.80), Jorge de Frutos; Randy Nteka (Pedro Diaz, min.62), Sergio Camello.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Copete (Mouctar Diakhaby, min.74), Pablo Maffeo; Daniel Raba (Filip Ugrinic, min.69), Pepelu, Guido Rodriguez (Aaron Mayol, min.83), Luis Rioja; Javier Guerra (Aliou Dieng, min.83), Umar Sadiq (Hugo Duro, min.83).
-GOLES
0-1, min.41: Jose Copete (Javier Guerra) .
-ÁRBITRO
Jose Munuera, asistido en las bandas por Adrian Diaz y Antonio Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Daniel Trujillo. Amonestó a Sergio Camello (min.45+1), Jorge de Frutos (min.71), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Javier Guerra (min.64), por parte de VALENCIA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.48: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Rayo.
Min.49: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Campo de Futbol de Vallecas (12,321 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Valencia
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 5
|Remates
| 21
| 11
|Pases Totales
| 527
| 305
|Corners
| 8
| 5
|Faltas
| 13
| 16
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 128
| 70
|Ataques Peligrosos
| 73
| 33
|Centros
| 27
| 13
|Saques de Banda
| 21
| 6
|Saques de Portería
| 8
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 15
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|14
| Permanencia
| Rayo
| 12
| 12
|17
| Permanencia
| Valencia
| 12
| 13
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|19/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|07/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Rayo
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
Próximos partidos de Rayo
|Fecha
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| EquipoLocal
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|28/11/2026 14:00
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| Rayo
|05/12/2026 16:15
| LaLiga
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|09/12/2026 20:00
| LaLiga
| Rayo
| Athletic Bilbao
Próximos partidos de Valencia
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| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2026 14:00
| LaLiga
| Valencia
| Osasuna
|06/12/2026 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Valencia
|13/12/2026 15:00
| LaLiga
| Atlético
| Valencia