Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de noviembre de 2026.

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El Real Madrid se impuso este sábado al Celta de Vigo por 2-1 en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Bernabeu. El partido comenzó con el Celta adelantándose en el marcador gracias a un gol de Pablo Duran en el minuto 6. Sin embargo, el equipo blanco, que dominó en posesión y remates, igualó el marcador en el minuto 66 con un tanto de Jude Bellingham, quien fue uno de los jugadores más activos en ataque. El Real Madrid tuvo la oportunidad de adelantarse antes con un penalti a favor, pero Kylian Mbappe falló el lanzamiento en el minuto 39. Finalmente, Carlos Espi anotó el gol de la victoria en el minuto 85, asegurando los tres puntos para los locales. Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la segunda posición de la clasificación, empatado a puntos con el líder Barcelona, pero con un partido más jugado.

El Celta de Vigo, a pesar de su esfuerzo inicial, no pudo mantener la ventaja y se sitúa en la decimotercera posición de la tabla. El partido no registró expulsiones, y las amonestaciones se limitaron a tarjetas amarillas para jugadores de ambos equipos. La actuación del VAR fue notable en el minuto 39, cuando se confirmó la decisión del árbitro de conceder un penalti al Real Madrid, aunque finalmente no fue aprovechado. El equipo de la capital mostró su superioridad en el campo, reflejada en su dominio de la posesión y el número de remates, consolidando su posición en la parte alta de la tabla y manteniendo la presión sobre el Barcelona en la lucha por el liderato de LaLiga.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 2 - CELTA DE VIGO 1 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Alvaro Carreras (Marc Cucurella, min.57), Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold (Vinicius Junior, min.57); Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande (Endrick, min.71), Eduardo Camavinga (Carlos Espi, min.79), Bernardo Silva (Federico Valverde, min.57), Kylian Mbappe.CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Javi Galan (Javi Rueda, min.76), Hugo Burcio (Couhaib Driouech, min.67); Hugo Alvarez (Ferran Jutgla, min.46), Williot Swedberg (Aleix Febas, min.67), Pablo Duran (Iago Aspas, min.76).

-GOLES

0-1, min.6: Pablo Duran (Williot Swedberg) .1-1, min.66: Jude Bellingham (Kylian Mbappe) .2-1, min.85: Carlos Espi.Penalty fallado por Kylian Mbappe de Real Madrid en el minuto 39 .

-ÁRBITRO

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Samuel Garcia, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Guillermo Cuadra. Amonestó a Carlos Espi (min.90+4), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Yoel Lago (min.74), Javi Rodriguez (min.82), por parte de CELTA DE VIGO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.38: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.Min.39: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Real Madrid!

-ESTADIO

Estadio Bernabeu (74,241 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Celta de Vigo Goles 0 1 Remates Fuera 6 2 Remates 12 6 Pases Totales 612 360 Corners 4 1 Faltas 1 6 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 90 65 Ataques Peligrosos 56 21 Centros 13 2 Saques de Banda 11 9 Saques de Portería 1 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 0 0 Tiros de Falta 8 3 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 19 13 13 Permanencia Celta 13 13 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

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