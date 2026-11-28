Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Real Madrid ha perdido este sábado por 1-2 ante el Deportivo Alavés en el Estadio Bernabéu. A pesar de dominar la posesión y generar más oportunidades de gol, el conjunto blanco no pudo concretar sus ocasiones. Antonio Martínez adelantó al Alavés en el minuto 22, y Ángel Pérez amplió la ventaja en el 61, asistido por Mariano Díaz. Kylian Mbappé recortó distancias en el 69 tras una asistencia de Jude Bellingham, quien fue expulsado en el 88 por doble amarilla. El Real Madrid tuvo la oportunidad de igualar el marcador con un penalti señalado a su favor, pero tras la intervención del VAR, la decisión fue revocada. Con este resultado, el Alavés se coloca en la octava posición con 22 puntos, mientras que el Real Madrid se mantiene tercero con 33 puntos, aún con opciones de pelear por el título.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Bellingham, que dejó al Madrid con un jugador menos en los minutos finales. A pesar de la derrota, Mbappé fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local, intentando liderar la remontada. La actuación del VAR fue crucial al anular un penalti que podría haber cambiado el resultado final. Con esta victoria, el Alavés se aleja de los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid sigue en la lucha por las posiciones de Champions, aunque el Barcelona lidera la tabla con 36 puntos y un partido menos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 2 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Aurelien Tchouameni (Bernardo Silva, min.46), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler (Carlos Espi, min.60), Brahim Diaz (Yan Diomande, min.46), Kylian Mbappe.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Angel Perez (Youssef Enriquez, min.77), Abderrahman Rebbach (Selu Diallo, min.64); Pablo Ibanez (Nicolas Valentini, min.64), Antonio Blanco, Denis Suarez (Ander Guevara, min.59); Mariano Diaz (Aitor Manas, min.77), Antonio Martinez.

-GOLES

0-1, min.22: Antonio Martinez.0-2, min.61: Angel Perez (Mariano Diaz) .1-2, min.69: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Real Madrid en el minuto 45 +1. Penalty pitado a favor de Real Madrid anulado, que había cometido Nicolas Valentini en el minuto 86 .

-ÁRBITRO

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jorge Figueroa y Ruben Avalos. Amonestó a Ibrahima Konate (min.74), Jude Bellingham (min.75), y, además expulso por doble amarilla a Jude Bellingham (min.88), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Antonio Sivera (min.74), Selu Diallo (min.75), Jonny Otto (min.78), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.86: ¡PENALTI! - Nicolas Valentini (Alavés) comete penalti sobre Jude Bellingham.Min.87: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.Min.88: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Real Madrid!

-ESTADIO

Estadio Bernabeu (69,053 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Deportivo Alavés Goles 1 2 Remates Fuera 8 3 Remates 25 8 Pases Totales 652 230 Corners 13 1 Faltas 5 11 Posesión 75% 25% Tiros Bloqueados 9 2 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 1 Ataques 149 61 Ataques Peligrosos 124 23 Centros 38 7 Saques de Banda 20 14 Saques de Portería 4 14 Tratamientos 0 2 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 12 9 Paradas 1 7 Contra Golpes 6 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Atlético 34 14 3 Champions Real Madrid 33 14 4 Champions Betis 27 14 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 8 Permanencia Alavés 19 14 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 14 20 Descenso Malaga 5 14

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2026 LaLiga Real Madrid 1-2 Alavés 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 13/04/2025 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid 24/09/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Alavés

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2026 LaLiga Real Madrid 1-2 Alavés 24/11/2026 Champions Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven 21/11/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Celta 07/11/2026 LaLiga Valencia 0-3 Real Madrid 04/11/2026 Champions AEK Athens 2-3 Real Madrid

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2026 LaLiga Real Madrid 1-2 Alavés 21/11/2026 LaLiga Alavés 3-1 Deportivo 06/11/2026 LaLiga Sevilla 0-0 Alavés 31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés 23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga

Próximos partidos de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/12/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Real Madrid 06/12/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Real Madrid 09/12/2026 21:00 Champions Arsenal Real Madrid

Próximos partidos de Deportivo Alavés