Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha perdido este sábado por 1-2 ante el Deportivo Alavés en el Estadio Bernabéu. A pesar de dominar la posesión y generar más oportunidades de gol, el conjunto blanco no pudo concretar sus ocasiones. Antonio Martínez adelantó al Alavés en el minuto 22, y Ángel Pérez amplió la ventaja en el 61, asistido por Mariano Díaz. Kylian Mbappé recortó distancias en el 69 tras una asistencia de Jude Bellingham, quien fue expulsado en el 88 por doble amarilla. El Real Madrid tuvo la oportunidad de igualar el marcador con un penalti señalado a su favor, pero tras la intervención del VAR, la decisión fue revocada. Con este resultado, el Alavés se coloca en la octava posición con 22 puntos, mientras que el Real Madrid se mantiene tercero con 33 puntos, aún con opciones de pelear por el título.
El partido estuvo marcado por la expulsión de Bellingham, que dejó al Madrid con un jugador menos en los minutos finales. A pesar de la derrota, Mbappé fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local, intentando liderar la remontada. La actuación del VAR fue crucial al anular un penalti que podría haber cambiado el resultado final. Con esta victoria, el Alavés se aleja de los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid sigue en la lucha por las posiciones de Champions, aunque el Barcelona lidera la tabla con 36 puntos y un partido menos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL MADRID 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 2 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Aurelien Tchouameni (Bernardo Silva, min.46), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler (Carlos Espi, min.60), Brahim Diaz (Yan Diomande, min.46), Kylian Mbappe.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Angel Perez (Youssef Enriquez, min.77), Abderrahman Rebbach (Selu Diallo, min.64); Pablo Ibanez (Nicolas Valentini, min.64), Antonio Blanco, Denis Suarez (Ander Guevara, min.59); Mariano Diaz (Aitor Manas, min.77), Antonio Martinez.
-GOLES
0-1, min.22: Antonio Martinez.
0-2, min.61: Angel Perez (Mariano Diaz) .
1-2, min.69: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .
Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Real Madrid en el minuto 45 +1.
Penalty pitado a favor de Real Madrid anulado, que había cometido Nicolas Valentini en el minuto 86 .
-ÁRBITRO
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jorge Figueroa y Ruben Avalos. Amonestó a Ibrahima Konate (min.74), Jude Bellingham (min.75), y, además expulso por doble amarilla a Jude Bellingham (min.88), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Antonio Sivera (min.74), Selu Diallo (min.75), Jonny Otto (min.78), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.86: ¡PENALTI! - Nicolas Valentini (Alavés) comete penalti sobre Jude Bellingham.
Min.87: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.
Min.88: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Real Madrid!
-ESTADIO
Estadio Bernabeu (69,053 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Madrid
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 3
|Remates
| 25
| 8
|Pases Totales
| 652
| 230
|Corners
| 13
| 1
|Faltas
| 5
| 11
|Posesión
| 75%
| 25%
|Tiros Bloqueados
| 9
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 149
| 61
|Ataques Peligrosos
| 124
| 23
|Centros
| 38
| 7
|Saques de Banda
| 20
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 14
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 9
|Paradas
| 1
| 7
|Contra Golpes
| 6
| 5
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|8
| Permanencia
| Alavés
| 19
| 14
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Alavés
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|13/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
|24/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Alavés
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Alavés
|24/11/2026
| Champions
| Real Madrid
| 5-1
| PSV Eindhoven
|21/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Celta
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|04/11/2026
| Champions
| AEK Athens
| 2-3
| Real Madrid
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Alavés
|21/11/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Deportivo
|06/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-0
| Alavés
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
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