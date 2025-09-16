Real Madrid 2 - 1 Marsella | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Santiago Bernabeu, el Real Madrid se impuso por 2-1 ante el Marsella en un encuentro marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego. El equipo local, que tuvo un arranque menos dominante en términos de posesión, logró ser más efectivo en el ataque, reflejado en los 26 remates realizados frente a los 15 del Marsella. Kylian Mbappe, con su doblete de penaltis en los minutos 29 y 81, fue el jugador más determinante del encuentro, mostrando su capacidad para definir en momentos clave. Por su parte, el Marsella, a pesar de tener una mayor posesión del balón, no logró capitalizar sus oportunidades, aunque Timothy Weah consiguió adelantar a su equipo en el minuto 22.
La expulsión de Daniel Carvajal en el minuto 72 tras una revisión del VAR por juego peligroso cambió la dinámica del partido, poniendo al Real Madrid en una situación de inferioridad numérica. A pesar de esto, el equipo logró mantener la ventaja y asegurar los tres puntos. Este resultado coloca al Real Madrid en una posición favorable dentro de la clasificación, sumando 3 puntos importantes que apoyan sus aspiraciones en la competición. La actuación del VAR fue crucial para mantener el juego limpio, evidenciando la importancia de la tecnología en la toma de decisiones arbitrales.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - MARSELLA 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.5), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.63), Arda Guler (Raul Asencio, min.73), Rodrygo (Vinicius Junior, min.63), Kylian Mbappe.
MARSELLA: Geronimo Rulli; Benjamin Pavard (CJ Egan-Riley, min.87), Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Emerson (Amir Murillo, min.78); Geoffrey Kondogbia (Arthur Vermeeren, min.67), Pierre-Emile Hoejbjerg, Mason Greenwood, Matthew O'Riley (Igor Paixao, min.66), Timothy Weah (Amine Gouiri, min.78), Pierre-Emerick Aubameyang.
--GOLES.
0-1, min.22: Timothy Weah (Mason Greenwood) .
1-1, min.29: Kylian Mbappe, de penalti.
2-1, min.81: Kylian Mbappe, de penalti.
--ÁRBITRO.
Irfan Peljto, asistido en las bandas por Senad Ibrisimbegovic y Davor Beljo, en el VAR: Dennis Higler y Christian Dingert. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.35), Eder Militao (min.54), Alvaro Carreras (min.90+7), y, además expulsó con tarjeta roja Daniel Carvajal (min.72), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Benjamin Pavard (min.46), Facundo Medina (min.75), por parte del MARSELLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.70: VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Real Madrid.
Min.72: ¡TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Daniel Carvajal del Real Madrid.
--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Marsella
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 8
|Remates
| 26
| 15
|Pases Totales
| 408
| 533
|Corners
| 9
| 4
|Faltas
| 9
| 14
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 115
| 61
|Ataques Peligrosos
| 63
| 31
|Centros
| 13
| 12
|Saques de Banda
| 14
| 10
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 4
| 4
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 10
|Paradas
| 4
| 13
|Contra Golpes
| 4
| 5
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|2
| Arsenal
| 3
| 1
|3
| Qarabag FK
| 3
| 1
|4
| Real Madrid
| 3
| 1
|5
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|6
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|7
| Juventus
| 1
| 1
|8
| Galatasaray
| 0
| 0
|8
| Inter
| 0
| 0
|8
| Olympiacos
| 0
| 0
|8
| Liverpool
| 0
| 0
|8
| Sporting CP
| 0
| 0
|8
| Eintracht Frankfurt
| 0
| 0
|8
| Bayern Munich
| 0
| 0
|8
| Monaco
| 0
| 0
|8
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|8
| SSC Napoli
| 0
| 0
|8
| Atlético
| 0
| 0
|8
| Newcastle United
| 0
| 0
|8
| Chelsea
| 0
| 0
|8
| Slavia Prague
| 0
| 0
|8
| Kairat Almaty
| 0
| 0
|8
| Bayer Leverkusen
| 0
| 0
|8
| Club Brugge
| 0
| 0
|8
| FC Koebenhavn
| 0
| 0
|8
| Bodoe/Glimt
| 0
| 0
|8
| Pafos FC
| 0
| 0
|8
| Manchester City
| 0
| 0
|8
| Atalanta
| 0
| 0
|8
| Ajax
| 0
| 0
|8
| Barcelona
| 0
| 0
|32
| Benfica
| 0
| 1
|33
| Marseille
| 0
| 1
|34
| Villarreal
| 0
| 1
|35
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|36
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| League
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Marsella.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Espanyol
|23/09/2025 21:30
| LaLiga
| Levante
| Real Madrid
|27/09/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Real Madrid
-Próximos partidos del Marsella.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/09/2025 21:00
| Champions
| Marseille
| Ajax
|22/10/2025 21:00
| Champions
| Sporting CP
| Marseille
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Marseille
| Atalanta