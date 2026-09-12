Real Madrid 4 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Real Madrid ha ganado este miércoles por 4-1 al Rayo en el Estadio Bernabeu, en un partido donde los blancos dominaron tanto en posesión como en remates. Kylian Mbappe abrió el marcador en el minuto 14 con un penalti, seguido por un gol de Álvaro Carreras al 17, asistido por el propio Mbappe. Jude Bellingham aumentó la ventaja en el 35, dejando el marcador 3-0 al descanso. En la segunda mitad, Sergio Camello descontó para el Rayo en el 51, pero Mbappe selló la victoria con su segundo gol en el tiempo de descuento, asistido por Arda Guler. Con esta victoria, el Real Madrid suma 15 puntos en 6 partidos, quedando momentáneamente en la segunda posición, mientras que el Rayo permanece en el puesto 15 con 4 puntos en 6 partidos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 4 - RAYO VALLECANO 1 (3-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Federico Valverde (Eduardo Camavinga, min.46), Bernardo Silva (Aurelien Tchouameni, min.69), Yan Diomande (Arda Guler, min.72), Jude Bellingham, Vinicius Junior (Marc Cucurella, min.89), Kylian Mbappe.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa (Ivan Balliu, min.86); Gnangoro Bouare (Oscar Valentin, min.67), Unai Lopez (Mujaid Sadick, min.75), Giorgi Tsitaishvili, Pedro Diaz (Rayane Belaid, min.67), Alvaro Garcia, Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.75).

-GOLES

1-0, min.14: Kylian Mbappe, de penalti.2-0, min.17: Alvaro Carreras (Kylian Mbappe) .3-0, min.35: Jude Bellingham (Vinicius Junior) .3-1, min.51: Sergio Camello.4-1, min.90(+1): Kylian Mbappe (Arda Guler) .

-ÁRBITRO

Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Juan Luis Pulido y Luis Mario Milla. por parte de REAL MADRID. Amonestó a Pathe Ciss (min.76), por parte de RAYO VALLECANO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Bernabeu (71,898 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Rayo Vallecano Goles 4 1 Remates Fuera 6 6 Remates 23 18 Pases Totales 542 415 Corners 11 5 Faltas 9 13 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 5 5 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 85 82 Ataques Peligrosos 43 55 Centros 24 18 Saques de Banda 18 15 Saques de Portería 11 4 Tratamientos 3 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 13 10 Paradas 6 8 Contra Golpes 3 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Alavés 10 5 4 Champions Sevilla 10 5 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 15 Permanencia Rayo 4 5 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

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