Real Madrid 4 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha ganado este miércoles por 4-1 al Rayo en el Estadio Bernabeu, en un partido donde los blancos dominaron tanto en posesión como en remates. Kylian Mbappe abrió el marcador en el minuto 14 con un penalti, seguido por un gol de Álvaro Carreras al 17, asistido por el propio Mbappe. Jude Bellingham aumentó la ventaja en el 35, dejando el marcador 3-0 al descanso. En la segunda mitad, Sergio Camello descontó para el Rayo en el 51, pero Mbappe selló la victoria con su segundo gol en el tiempo de descuento, asistido por Arda Guler. Con esta victoria, el Real Madrid suma 15 puntos en 6 partidos, quedando momentáneamente en la segunda posición, mientras que el Rayo permanece en el puesto 15 con 4 puntos en 6 partidos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL MADRID 4 - RAYO VALLECANO 1 (3-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Federico Valverde (Eduardo Camavinga, min.46), Bernardo Silva (Aurelien Tchouameni, min.69), Yan Diomande (Arda Guler, min.72), Jude Bellingham, Vinicius Junior (Marc Cucurella, min.89), Kylian Mbappe.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa (Ivan Balliu, min.86); Gnangoro Bouare (Oscar Valentin, min.67), Unai Lopez (Mujaid Sadick, min.75), Giorgi Tsitaishvili, Pedro Diaz (Rayane Belaid, min.67), Alvaro Garcia, Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.75).
-GOLES
1-0, min.14: Kylian Mbappe, de penalti.
2-0, min.17: Alvaro Carreras (Kylian Mbappe) .
3-0, min.35: Jude Bellingham (Vinicius Junior) .
3-1, min.51: Sergio Camello.
4-1, min.90(+1): Kylian Mbappe (Arda Guler) .
-ÁRBITRO
Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Juan Luis Pulido y Luis Mario Milla. por parte de REAL MADRID. Amonestó a Pathe Ciss (min.76), por parte de RAYO VALLECANO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Bernabeu (71,898 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Madrid
| Rayo Vallecano
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 23
| 18
|Pases Totales
| 542
| 415
|Corners
| 11
| 5
|Faltas
| 9
| 13
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 85
| 82
|Ataques Peligrosos
| 43
| 55
|Centros
| 24
| 18
|Saques de Banda
| 18
| 15
|Saques de Portería
| 11
| 4
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 10
|Paradas
| 6
| 8
|Contra Golpes
| 3
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|4
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|15
| Permanencia
| Rayo
| 4
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|14/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Madrid
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
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