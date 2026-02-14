Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 23:00
Madrid, 14 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso con autoridad ante la Real Sociedad por un marcador de 4-1, consolidando su liderazgo en la competición. El partido se caracterizó por el dominio local en términos de posesión y remates, reflejando la iniciativa del Real Madrid durante el encuentro. Gonzalo Garcia abrió el marcador tempranamente, seguido por un penalti convertido por Mikel Oyarzabal para la Real Sociedad, pero Vinicius Junior, desde el punto penal en dos ocasiones, y Federico Valverde, aseguraron la victoria para el equipo de casa. La actuación del VAR fue notable al final del partido, aunque no alteró el resultado inicial establecido por el árbitro. El Real Madrid, con esta victoria, se mantiene en la cima de la tabla con 60 puntos tras 24 partidos, ampliando su ventaja sobre el Barcelona, que cuenta con un partido menos. La Real Sociedad, por su parte, se queda en la octava posición con 31 puntos. El encuentro también destacó por las amonestaciones a Dean Huijsen del Real Madrid y a Benat Turrientes de la Real Sociedad, pero sin incidencias de tarjetas rojas que afectaran el desarrollo del juego. La participación decisiva de Vinicius Junior en el ataque y su contribución con dos goles fue crucial para el desempeño ofensivo del Real Madrid.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 4 - REAL SOCIEDAD 1 (3-1, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.60), Antonio Ruediger (David Alaba, min.59), Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler, Aurelien Tchouameni (Jorge Cestero, min.79), Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, min.73), Federico Valverde (Brahim Diaz, min.73); Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Aihen Munoz; Pablo Marin (Dani Diaz, min.73), Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera (Benat Turrientes, min.60), Wesley (Goncalo Guedes, min.46), Carlos Soler, Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.60).

--GOLES.
1-0, min.5: Gonzalo Garcia (Trent Alexander-Arnold) .
1-1, min.21: Mikel Oyarzabal, de penalti.
2-1, min.25: Vinicius Junior, de penalti.
3-1, min.31: Federico Valverde (Alvaro Carreras) .
4-1, min.48: Vinicius Junior, de penalti.


--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Dean Huijsen (min.20), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Benat Turrientes (min.90+2), por parte del REAL SOCIEDAD.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.

Min.90(+1) : REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (74,176 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Madrid Real Sociedad
Goles 4 1
Remates Fuera 3 5
Remates 10 12
Corners 4 6
Faltas 10 9
Posesión 52% 48%
Tiros Bloqueados 2 4
Fueras de Juego 5 1
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Centros 13 14
Saques de Banda 8 14
Saques de Portería 10 3
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 10 15
Paradas 2 0
Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 24
2 Champions Barcelona 58 23
3 Champions Atlético 45 23
4 Champions Villarreal 45 23
5 Europa League Betis 38 23
6 Conference League Espanyol 35 24
8 Permanencia Real Sociedad 31 24
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 22
20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid
26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid




-Últimos Resultados del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche
01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/02/2026 21:00 Champions Benfica Real Madrid
21/02/2026 18:30 LaLiga Osasuna Real Madrid
25/02/2026 21:00 Champions Real Madrid Benfica




-Próximos partidos del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/02/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Real Oviedo
28/02/2026 18:30 LaLiga Mallorca Real Sociedad
07/03/2026 18:30 LaLiga Atlético Real Sociedad


