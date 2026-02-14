Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso con autoridad ante la Real Sociedad por un marcador de 4-1, consolidando su liderazgo en la competición. El partido se caracterizó por el dominio local en términos de posesión y remates, reflejando la iniciativa del Real Madrid durante el encuentro. Gonzalo Garcia abrió el marcador tempranamente, seguido por un penalti convertido por Mikel Oyarzabal para la Real Sociedad, pero Vinicius Junior, desde el punto penal en dos ocasiones, y Federico Valverde, aseguraron la victoria para el equipo de casa. La actuación del VAR fue notable al final del partido, aunque no alteró el resultado inicial establecido por el árbitro. El Real Madrid, con esta victoria, se mantiene en la cima de la tabla con 60 puntos tras 24 partidos, ampliando su ventaja sobre el Barcelona, que cuenta con un partido menos. La Real Sociedad, por su parte, se queda en la octava posición con 31 puntos. El encuentro también destacó por las amonestaciones a Dean Huijsen del Real Madrid y a Benat Turrientes de la Real Sociedad, pero sin incidencias de tarjetas rojas que afectaran el desarrollo del juego. La participación decisiva de Vinicius Junior en el ataque y su contribución con dos goles fue crucial para el desempeño ofensivo del Real Madrid.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 4 - REAL SOCIEDAD 1 (3-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.60), Antonio Ruediger (David Alaba, min.59), Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler, Aurelien Tchouameni (Jorge Cestero, min.79), Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, min.73), Federico Valverde (Brahim Diaz, min.73); Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Aihen Munoz; Pablo Marin (Dani Diaz, min.73), Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera (Benat Turrientes, min.60), Wesley (Goncalo Guedes, min.46), Carlos Soler, Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.60).



--GOLES.

1-0, min.5: Gonzalo Garcia (Trent Alexander-Arnold) .

1-1, min.21: Mikel Oyarzabal, de penalti.

2-1, min.25: Vinicius Junior, de penalti.

3-1, min.31: Federico Valverde (Alvaro Carreras) .

4-1, min.48: Vinicius Junior, de penalti.





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Dean Huijsen (min.20), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Benat Turrientes (min.90+2), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.90(+1) : REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (74,176 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Real Sociedad Goles 4 1 Remates Fuera 3 5 Remates 10 12 Corners 4 6 Faltas 10 9 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 2 4 Fueras de Juego 5 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Centros 13 14 Saques de Banda 8 14 Saques de Portería 10 3 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 10 15 Paradas 2 0 Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 23 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 35 24 8 Permanencia Real Sociedad 31 24 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid 26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/02/2026 21:00 Champions Benfica Real Madrid 21/02/2026 18:30 LaLiga Osasuna Real Madrid 25/02/2026 21:00 Champions Real Madrid Benfica









-Próximos partidos del Real Sociedad.

